झारखंड में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार SUV ने ले ली भाई की जान, बहन की हालत गंभीर

झारखंड के पलामू जिले में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक एसयूवी की टक्कर से एक 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि एसयूवी चालक की पहचान टुकबेड़ा पंचायत के निवासी मुन्ना (25) के रूप में हुई है, जो जांच के दौरान नशे में पाया गया।

एसयूवी ने बुधवार शाम नवाबजार पुलिस थाना क्षेत्र के इटको मोड़ पर स्कूटर को टक्कर मार दी। अनुमंडल पुलिस अधिकारी (बिसरामपुर) आलोक कुमार तुती ने बताया कि पीड़ित त्रिपुरा मेहता ने बुधवार रात को दम तोड़ दिया जबकि उसकी बहन, जाह्नवी कुमारी (18), मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज करा रही है। उन्होंने कहा कि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।