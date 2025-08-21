jharkhand palamu speedy suv hit two wheeler brother died sister injured driver found in drunk stage झारखंड में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार SUV ने ले ली भाई की जान, बहन की हालत गंभीर, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार SUV ने ले ली भाई की जान, बहन की हालत गंभीर

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, पलामूThu, 21 Aug 2025 03:25 PM
झारखंड के पलामू जिले में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक एसयूवी की टक्कर से एक 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि एसयूवी चालक की पहचान टुकबेड़ा पंचायत के निवासी मुन्ना (25) के रूप में हुई है, जो जांच के दौरान नशे में पाया गया।

एसयूवी ने बुधवार शाम नवाबजार पुलिस थाना क्षेत्र के इटको मोड़ पर स्कूटर को टक्कर मार दी। अनुमंडल पुलिस अधिकारी (बिसरामपुर) आलोक कुमार तुती ने बताया कि पीड़ित त्रिपुरा मेहता ने बुधवार रात को दम तोड़ दिया जबकि उसकी बहन, जाह्नवी कुमारी (18), मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज करा रही है। उन्होंने कहा कि उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ड्राइवर, जो टुकबेड़ा पंचायत के मुखिया विनोद विश्वकर्मा का बेटा है, विपरीत दिशा से आ रहा था और तेज रफ्तार वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाया और उसने स्कूटर को टक्कर मार दी। पीड़ित पड़ोसी गढ़वा जिले के जैनगरा गांव के निवासी थे और पलामू जिले के मेदिनीनगर के बारैया इलाके में रह रहे थे। जब यह घटना हुई तब भाई-बहन छतरपुर में कॉलेज से घर जा रहे थे।