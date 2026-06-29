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10 दिन में चली गई 5 सदस्यों की जान, झारखंड के इस परिवार के साथ आखिर हुआ क्या है?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
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Palamu five family members die: झारखंड के पलामू में एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत 10 दिनों के भीतर हो गई है। हर कोई इस बात से हैरान है आखिर एक एक कर हो रहीं इन मौतों के पीछे की वजह क्या है, जानिए शुरूआती जांच में क्या सामने आ रहा है।

10 दिन में चली गई 5 सदस्यों की जान, झारखंड के इस परिवार के साथ आखिर हुआ क्या है?

Palamu five family members die: झारखंड के पलामू जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत 10 दिन के भीतर हो गई। हर कोई इस बात से हैरान-परेशान है, आखिर इन मौतों के पीछे का राज क्या है? शुरुआती जांच में अधिकारियों ने आशंका जताई है कि परिवार 'एपिडेमिक ड्रॉप्सी' नामक बीमारी की चपेट में आया है। ऐसा मिलावटी खाद्य तेल के सेवन से हो सकता है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

10 दिनों में उजड़ गया पूरा परिवार

यह मामला पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के सिक्का गांव का है। मृतकों की पहचान कुलदीप महतो (50), उनकी बेटी बबीता कुमारी (20), दूसरी बेटी इंदु कुमारी, बहू श्वेता देवी (28) और बेटे नकुल महतो (20) के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, सबसे पहले 19 जून को कुलदीप महतो की मौत हुई। इसके अगले दिन उनकी बेटी बबीता ने दम तोड़ दिया। 26 जून को इंदु की मौत हो गई। रविवार को रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान श्वेता देवी की जान चली गई, जबकि सोमवार को बेटे नकुल महतो ने भी दम तोड़ दिया। परिवार की मुखिया लाखो देवी का इलाज अभी जारी है।

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क्या है मौत की वजह?

रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर के अनुसार, प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि परिवार ने मिलावटी खाद्य तेल का सेवन किया था। इससे 'एपिडेमिक ड्रॉप्सी' नामक विषाक्त बीमारी होने की आशंका है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

इलाज में भी हुई देरी

पलामू के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर भरोसा नहीं करता था। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीम बनाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्होंने कई बार दवाइयां नियमित रूप से नहीं लीं, जिससे इलाज प्रभावित हुआ।

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ग्रामीणों के अनुसार, परिवार का एक सदस्य करीब छह महीने पहले बीमार पड़ा था। उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया गया, जिसने कथित तौर पर एक चूर्ण दिया। बताया जा रहा है कि परिवार उस चूर्ण को सरसों के तेल में मिलाकर इस्तेमाल करता रहा। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और खाद्य तेल के नमूनों की भी जांच कराई जा रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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