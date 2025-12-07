Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand orders safety audit of hotels restaurants hospitals following Goa fire
गोवा हादसे के बाद ऐक्शन में झारखंड सरकार, होटलों, रेस्टोरेंट और अस्पतालों की सेफ्टी ऑडिट का आदेश

गोवा हादसे के बाद ऐक्शन में झारखंड सरकार, होटलों, रेस्टोरेंट और अस्पतालों की सेफ्टी ऑडिट का आदेश

संक्षेप:

झारखंड सरकार ने राज्य के सभी बार, रेस्टोरेंट, होटल और अस्पतालों की सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है और ज़िला अधिकारियों को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

Dec 07, 2025 09:18 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची, पीटीआई
झारखंड सरकार ने राज्य के सभी बार, रेस्टोरेंट, होटल और अस्पतालों की सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है और ज़िला अधिकारियों को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। यह आदेश उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में लगी आग की घटना के बाद जारी किया गया है जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने एक बयान में कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यह सरकार किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर गोवा जैसी कोई घटना झारखंड में होती है, तो अधिकारी जवाबदेह होंगे।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी होटलों और रेस्टोरेंट को रसोई की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, गैस पाइपलाइनों, चूल्हों और चिमनियों की नियमित तकनीकी जांच की जानी चाहिए और फायर सेफ्टी उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट पूरी तरह से चालू रखने चाहिए।

गोवा की घटना में जान गंवाने वाले झारखंड के तीन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर शोक संतप्त परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और गोवा सरकार से पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वह झारखंड के मृतकों के परिवारों के लिए राज्य स्तरीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे।

Jharkhand
