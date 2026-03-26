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राम नवमी पर झारखंड में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी, क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात

Mar 26, 2026 11:31 am ISTMohammad Azam पीटीआई, रांची
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राम नवमी के मौके पर झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। राज्यभर में ड्रोन से निगरानी, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) की तैनाती और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

राम नवमी पर झारखंड में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी, क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात

राम नवमी के मौके पर झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। राज्यभर में ड्रोन से निगरानी, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) की तैनाती और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

राज्य के अधिकांश जिलों में शुक्रवार को धार्मिक जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि संवेदनशील माने जाने वाले हजारीबाग और जमशेदपुर में जुलूस शनिवार को आयोजित होंगे। इसे देखते हुए इन इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

डीजीपी ने दिए ये निर्देश

झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बुधवार रात रांची में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही जुलूस के रास्तों का वेरिफिकेशन करने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।

इन टीमों की तैनाती

पुलिस ने बताया कि जुलूस मार्गों समेत प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा एंटी-रायट वाहन, वॉटर कैनन, एंबुलेंस और क्विक रिस्पॉन्स टीम को भी तैनात किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

जुलूस रूट पर बनाए गए सेफ जोन

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को जुलूस के रास्तों पर ‘सेफ जोन’ बनाने और आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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