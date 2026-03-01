झारखंड में होली-रमजान को लेकर हाई अलर्ट, 'एक्शन प्लान' तैयार; जारी हुए आदेश
झारखंड में होली और रमजान के दौरान शांति के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने और हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
झारखंड में होली और रमजान के त्योहारों को देखते हुए राज्यभर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों और हुड़दंगियों पर कड़ी नजर रखने का कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होंगे। अवैध शराब व नशीले पदार्थों के खिलाफ छापेमारी की जाएगी।
सभी जिलों में हाई अलर्ट
एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने होली को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र लिखकर विशेष सावधानी बरतने और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
सावधान रहने के निर्देश
इस साल तीन मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। इस समय मुस्लिम समुदाय का पवित्र रमजान का महीना भी चल रहा है। शाम को एक तरफ इफ्तार होता है और दूसरी तरफ होली मिलन के कार्यक्रम होते हैं। इन्हें देखते हुए और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए प्रशासन को ज्यादा सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं।
भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर रहेगी कड़ी नजर
फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। अधिकारी ने बताया कि नफरत फैलाने वाले ग्रुप एडमिन की सूची बनाई जाएगी साथ ही दूसरे धर्म के लोगों पर जबरन रंग डालने या धार्मिक स्थलों के पास हुड़दंग करने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी।
अतिरिक्त पुलिस बल होंगे तैनात
साल 2021 से 2025 के बीच होली पर हुई सांप्रदायिक घटनाओं का पूरा विवरण तैयार करने को कहा गया है। जिन इलाकों में पहले लाउडस्पीकर या डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ है वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। त्योहार के दौरान अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं।
प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर कड़ी रोक लगाने के आदेश
होलिका दहन के दौरान झोपड़ी, गुमटी या दुकान में आग लगने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार गश्त करेगी। यही नहीं जिला और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकें बुलाकर स्थानीय समस्याओं को सुलझाया जाएगा साथ ही पशु तस्करी, अवैध पशुवध और प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर भी कड़ी रोक लगाई जाएगी।
वाहनों की चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया
इसके अलावा नशे में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खास चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया है और त्योहार खत्म होने तक पुलिस बल की तैनाती पक्की करने को कहा गया है ताकि होली और रमजान दोनों त्योहार शांति और भाईचारे के साथ संपन्न हो सकें।
