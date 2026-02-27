Jharkhand Nikay Chunav Result 2026 Live: झारखंड निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू, हजारीबाग के नतीजे सबसे पहले

Jharkhand Nikay chunav result 2026 live updates

Fri, 27 Feb 2026 08:50 AM IST

झारखंड के शहरी जनता को आज से अपनी सरकार मिलने लगेगी। 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को बैलेट पेपर से हुए चुनाव के बाद आज वोटों की गिनती होगी। नौ नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत में हुए चुनाव के लिए राज्यभर में 25 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों में एक-एक मतगणना केंद्र है, जबकि देवघर जिले में देवघर के अलावा मधुपुर में भी मतगणना केंद्र बनाया गया है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी।

27 Feb 2026, 08:49:04 AM IST Jharkhand Nikay Chunav Result 2026 Live: हजारीबाग का सबसे पहले आ सकता है रिजल्ट झारखंड निकाय चुनावों का आज रिजल्ट का दिन है। इस दौरान सबसे कम राउंड की वोटों की गिनती हजारीबाग और सबसे ज्यादा राउंड के वोटों की गिनती धनबाद में होनी है। ऐसे में हजारीबाग चुनाव के नतीजे सबसे पहले और धनबाद के सबसे बाद में आने की संभावना है। कहां कितने राउंड मेदिनीनगर में 5 हजारीबाग में 2 गिरिडीह में 5 देवघर में 5 धनबाद में 9 चास में 6 रांची में 5 आदित्यपुर में 5 मानगो में 4

27 Feb 2026, 08:39:48 AM IST Jharkhand Nikay Chunav Result 2026 Live: हर काउंटिंग सेंटर पर है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था झारखंड निकाय चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर काउंटिंग सेंटर के बाहर पुलिस व्यवस्था के साथ बैरिकेडिंग की गई है। काउंटिंग सेंटर के अंदर अधिकारिक लोगों को ही जाने दिया जा रहा है।

27 Feb 2026, 08:03:01 AM IST Jharkhand Nikay Chunav Result 2026 Live: शुरू हो गई वोटों की गिनती झारखंड के 48 नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती का समय 8 बजे तय किया गया था। 8 बजते ही वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है।

27 Feb 2026, 07:57:54 AM IST Jharkhand Nikay Chunav Result 2026 Live: 100-100 के बंडल में बांटे जाएंगे बैलेट पेपर मतगणना केंद्रों में मतपेटी खुलने के बाद सबसे पहले महापौर या अध्यक्ष के गुलाबी बैलेट पेपर और वार्ड वार्षद या पंचायत सदस्य के सफेद बैलेट पेपर को अलग-अलग किया जाएगा। उन्हें 100-100 के बंडल में बांटा जाएगा। इसके बाद पहले सफेद और फिर गुलाबी बैलेट पेपर की गिनती होगी।

27 Feb 2026, 07:28:33 AM IST Jharkhand Nikay Chunav Result 2026 Live: मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके हैं अभिकर्ता झारखंड निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके लिए अभिकर्ता मतगणना केंद्र पहुंच चुके हैं। वोटों की गिनती से पहले की तैयारियां पूरी की जा रही हैं।