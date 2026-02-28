Hindustan Hindi News
बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी BJP आगे, विपक्ष को झटका; झारखंड में कहां कौन जीता

Feb 28, 2026 07:10 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में 48 नगर निकाय चुनाव के परिणाम आते ही सियासी तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि निकाय चुनाव दलगत नहीं होते, पर प्रत्याशियों के समर्थित दलों या झुकाव के आधार पर देखा जाए तो भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है।

झारखंड में 48 नगर निकाय चुनाव के परिणाम आते ही सियासी तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि, निकाय चुनाव दलीय नहीं हुए थे, पर पार्टियों ने प्रत्याशियों को समर्थन दिया था। शुक्रवार को जारी परिणाम के अनुसार भाजपा समर्थित 12 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, वहीं झामुमो समर्थित छह प्रत्याशियों ने जीत हासिल की।

कांग्रेस समर्थित दो प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की तो माले, बसपा और राजद समर्थित एक एक प्रत्याशी जीते। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत के अनुसार नगर निकायों में लगभग एक तिहाई चेहरा अब भगवा हो गया है। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों में आदित्यपुर, कपाली, जुगसलाई बड़बरवा, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, डोमचांच शामिल हैं। हालांकि, इन सियासी परिणामों में बदलाव की संभावना है।

दिलचस्प बात यह है कि निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए थे, इसके बाद भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के उस नैरेटिव पर जोरदार प्रहार किया है जिसमें कहा जाता है कि भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से ही हर तरफ जीत रही है। विपक्ष की ओर से लगातार देशभर में ईवीएम की बजाय पैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जाती रही है। हालांकि, झारखंड के पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है।

देखिए कहां कौन जीता, किसका था समर्थन

आदित्यपुर

विजेता: संजय सरदार (भाजपा) - 24615 मत

उपविजेता: भुगलू सोरेन - 16820 मत

अंतर: 7795

सरायकेला

विजेता: मनोज कुमार चौधरी (झामुमो) - 1943 मत

उपविजेता: प्रताप आदित्य सिंहदेव - 1494 मत

अंतर: 449

कपाली

विजेता: परवेज आलम (भाजपा) - 6266 मत

उपविजेता: सरवर आलम - 4349 मत

अंतर: 1917

चाईबासा

विजेता: नितिन प्रकाश (झामुमो) - 6978 मत

उपविजेता: रमेश खिरवाल - 6474 मत

अंतर: 449

चक्रधरपुर

विजेता: सन्नी उरांव (झामुमो) - 11331 मत

उपविजेता: विजय सिंह गागराई - 10,270 मत

अंतर: 1061

मानगो

विजेता: सुधा गुप्ता (निर्दलीय) - 42,022 मत

उपविजेता: संध्या सिंह - 23,421 मत

अंतर: 18,601

जुगसलाई

विजेता: नीशीन खान (भाजपा) - 11563 मत

उपविजेता: रिंकू सिंह - 10843 मत

अंतर: 720

चाकुलिया

विजेता: सोमवारी सोरेन (निर्दलीय) - 3445 मत

उपविजेता: चन्दना मुर्मू - 2718 मत

अंतर: 728

साहिबगंज

विजेता: रामनाथ पासवान (झामुमो) - 11660 मत

उपविजेता: कपिल दास - 8865 मत

अंतर: 2895

राजमहल

विजेता: केताबुद्दीन शेख (झामुमो) - 4328 मत

उपविजेता: भावना गुप्ता - 3849 मत

अंतर: 479

बड़बरवा

विजेता: अर्पिता दास (भाजपा) - 6181 मत

उपविजेता: बबीता कुमारी - 4609 मत

अंतर: 1572

गोड्डा

विजेता: सुशील रमानी (निर्दलीय) - 5265 मत

उपविजेता: कामरान असरफी - 5014 मत

अंतर: 251

महगामा

विजेता: प्रबोध सोरेन (भाजपा) - 2818 मत

उपविजेता: राकेश सोरेन - 2282 मत

अंतर: 536

पाकुड़

विजेता: शबरी पाल (निर्दलीय) - 7816 मत

उपविजेता: शेख हसीना सुल्ताना - 5463 मत

अंतर: 2353

दुमका

विजेता: अभिषेक चौरसिया (निर्दलीय) - 6781 मत

उपविजेता: अजय कुमार झा - 6114 मत

अंतर: 667

बासुकीनाथ

विजेता: वीणा देवी (निर्दलीय) - 4065 मत

उपविजेता: मधुमिता देवी - 1901 मत

अंतर: 2164

मिहिजाम

विजेता: जयश्री देवी (भाजपा) - 7807 मत

उपविजेता: कविता देवी - 4274 मत

अंतर: 3533

जामताड़ा

विजेता: आशा गुप्ता (निर्दलीय) - 6880 मत

उपविजेता: रीना कुमारी - 5906 मत

अंतर: 974

गिरिडीह

विजेता: प्रमिला मेहरा (झामुमो) - 38091 मत

उपविजेता: डॉ. शैलेन्द्र कु चौधरी - 23492 मत

अंतर: 14599

बड़की सरैया

विजेता: खैरूा शोभा देवी (भाजपा) - 2012 मत

उपविजेता: सुनीता देवी - 1291 मत

अंतर: 721

धनवार

विजेता: विनय संथालिया (माले) - 3133 मत

उपविजेता: रोबिन कुमार - 1635 मत

अंतर: 1478

रांची

विजेता: रोशनी खलखो (भाजपा) - 157609 मत

उपविजेता: रमा खलखो - 143306 मत

अंतर: 14303

गढ़वा

विजेता: आशीष कुमार सोनी (निर्दलीय) - 7201 मत

उपविजेता: संतोष केशरी - 3790 मत

अंतर: 3411

श्रीबंशीधर नगर

विजेता: साधना देवी (निर्दलीय) - 3266 मत

उपविजेता: लता देवी - 2955 मत

अंतर: 311

मझिआंव

विजेता: सुमित्रा देवी (निर्दलीय) - 3712 मत

उपविजेता: नंदन सोनी - 2387 मत

अंतर: 1325

विश्रामपुर

विजेता: गीता देवी (निर्दलीय) - 3071 मत

उपविजेता: तारा खातून - 2946 मत

अंतर: 125

हुसैनाबाद

विजेता: अजय कुमार भारती (निर्दलीय) - 2766 मत

उपविजेता: ऊषा देवी - 2706 मत

अंतर: 60

हरिहरगंज

विजेता: कुमारी शीला चौधरी (निर्दलीय) - 7194 मत

उपविजेता: आशा कुमारी - 2217 मत

अंतर: 4977

छतरपुर

विजेता: अरविंद कुमार गुप्ता (निर्दलीय) - 5293 मत

उपविजेता: मोहन कुमार - 1239 मत

अंतर: 4054

लातेहार

विजेता: महेश सिंह (भाजपा) - 5374 मत

उपविजेता: बिलासी टोपनो - 4389 मत

अंतर: 985

चतरा

विजेता: अताउर्रहमान (निर्दलीय)

उपविजेता: अमन साहू

झुमरी तिलैया

विजेता: रमेश हर्षधर (निर्दलीय) - 6,974 मत

उपविजेता: राजेंद्र जायसवाल - 6,149 मत

अंतर: 825

कोडरमा

विजेता: साजिद हुसैन लल्लू (निर्दलीय) - 3863 मत

उपविजेता: संतोष कुमार सिंह - 2668 मत

अंतर: 1195

डोमचांच

विजेता: उमेश वर्मा (भाजपा) - 4245 मत

उपविजेता: पप्पू मेहता - 3320 मत

अंतर: 1025

सिमडेगा

विजेता: ओलिभर लकड़ा (निर्दलीय) - 4691 मत

उपविजेता: अनिल कुमार तिर्की - 4519 मत

अंतर: 173

लोहरदगा

विजेता: अनिल उरांव (भाजपा) - 9731 मत

उपविजेता: पावन एक्का - 8945 मत

अंतर: 786

गुमला

विजेता: शकुंतला उरांव (भाजपा) - 7600 मत

उपविजेता: हर्षिता टोप्पो - 4432 मत

अंतर: 3168

रामगढ़

विजेता: कुसुमलता (कांग्रेस) - 17605 मत

उपविजेता: प्रिया कुमारी - 11113 मत

अंतर: 6492

खूंटी

विजेता: रानी टूटी (निर्दलीय) - 9177 मत

उपविजेता: मनोनीत बोदरा - 5298 मत

अंतर: 3879

बुण्डू

विजेता: जीतेंद्र उरांव (निर्दलीय) - 4007 मत

उपविजेता: राजेश उरांव - 3198 मत

अंतर: 809

Jharkhand News
