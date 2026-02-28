बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी BJP आगे, विपक्ष को झटका; झारखंड में कहां कौन जीता
झारखंड में 48 नगर निकाय चुनाव के परिणाम आते ही सियासी तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि निकाय चुनाव दलगत नहीं होते, पर प्रत्याशियों के समर्थित दलों या झुकाव के आधार पर देखा जाए तो भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है।
झारखंड में 48 नगर निकाय चुनाव के परिणाम आते ही सियासी तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि, निकाय चुनाव दलीय नहीं हुए थे, पर पार्टियों ने प्रत्याशियों को समर्थन दिया था। शुक्रवार को जारी परिणाम के अनुसार भाजपा समर्थित 12 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, वहीं झामुमो समर्थित छह प्रत्याशियों ने जीत हासिल की।
कांग्रेस समर्थित दो प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की तो माले, बसपा और राजद समर्थित एक एक प्रत्याशी जीते। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत के अनुसार नगर निकायों में लगभग एक तिहाई चेहरा अब भगवा हो गया है। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों में आदित्यपुर, कपाली, जुगसलाई बड़बरवा, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, डोमचांच शामिल हैं। हालांकि, इन सियासी परिणामों में बदलाव की संभावना है।
दिलचस्प बात यह है कि निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए थे, इसके बाद भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के उस नैरेटिव पर जोरदार प्रहार किया है जिसमें कहा जाता है कि भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से ही हर तरफ जीत रही है। विपक्ष की ओर से लगातार देशभर में ईवीएम की बजाय पैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जाती रही है। हालांकि, झारखंड के पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है।
देखिए कहां कौन जीता, किसका था समर्थन
आदित्यपुर
विजेता: संजय सरदार (भाजपा) - 24615 मत
उपविजेता: भुगलू सोरेन - 16820 मत
अंतर: 7795
सरायकेला
विजेता: मनोज कुमार चौधरी (झामुमो) - 1943 मत
उपविजेता: प्रताप आदित्य सिंहदेव - 1494 मत
अंतर: 449
कपाली
विजेता: परवेज आलम (भाजपा) - 6266 मत
उपविजेता: सरवर आलम - 4349 मत
अंतर: 1917
चाईबासा
विजेता: नितिन प्रकाश (झामुमो) - 6978 मत
उपविजेता: रमेश खिरवाल - 6474 मत
अंतर: 449
चक्रधरपुर
विजेता: सन्नी उरांव (झामुमो) - 11331 मत
उपविजेता: विजय सिंह गागराई - 10,270 मत
अंतर: 1061
मानगो
विजेता: सुधा गुप्ता (निर्दलीय) - 42,022 मत
उपविजेता: संध्या सिंह - 23,421 मत
अंतर: 18,601
जुगसलाई
विजेता: नीशीन खान (भाजपा) - 11563 मत
उपविजेता: रिंकू सिंह - 10843 मत
अंतर: 720
चाकुलिया
विजेता: सोमवारी सोरेन (निर्दलीय) - 3445 मत
उपविजेता: चन्दना मुर्मू - 2718 मत
अंतर: 728
साहिबगंज
विजेता: रामनाथ पासवान (झामुमो) - 11660 मत
उपविजेता: कपिल दास - 8865 मत
अंतर: 2895
राजमहल
विजेता: केताबुद्दीन शेख (झामुमो) - 4328 मत
उपविजेता: भावना गुप्ता - 3849 मत
अंतर: 479
बड़बरवा
विजेता: अर्पिता दास (भाजपा) - 6181 मत
उपविजेता: बबीता कुमारी - 4609 मत
अंतर: 1572
गोड्डा
विजेता: सुशील रमानी (निर्दलीय) - 5265 मत
उपविजेता: कामरान असरफी - 5014 मत
अंतर: 251
महगामा
विजेता: प्रबोध सोरेन (भाजपा) - 2818 मत
उपविजेता: राकेश सोरेन - 2282 मत
अंतर: 536
पाकुड़
विजेता: शबरी पाल (निर्दलीय) - 7816 मत
उपविजेता: शेख हसीना सुल्ताना - 5463 मत
अंतर: 2353
दुमका
विजेता: अभिषेक चौरसिया (निर्दलीय) - 6781 मत
उपविजेता: अजय कुमार झा - 6114 मत
अंतर: 667
बासुकीनाथ
विजेता: वीणा देवी (निर्दलीय) - 4065 मत
उपविजेता: मधुमिता देवी - 1901 मत
अंतर: 2164
मिहिजाम
विजेता: जयश्री देवी (भाजपा) - 7807 मत
उपविजेता: कविता देवी - 4274 मत
अंतर: 3533
जामताड़ा
विजेता: आशा गुप्ता (निर्दलीय) - 6880 मत
उपविजेता: रीना कुमारी - 5906 मत
अंतर: 974
गिरिडीह
विजेता: प्रमिला मेहरा (झामुमो) - 38091 मत
उपविजेता: डॉ. शैलेन्द्र कु चौधरी - 23492 मत
अंतर: 14599
बड़की सरैया
विजेता: खैरूा शोभा देवी (भाजपा) - 2012 मत
उपविजेता: सुनीता देवी - 1291 मत
अंतर: 721
धनवार
विजेता: विनय संथालिया (माले) - 3133 मत
उपविजेता: रोबिन कुमार - 1635 मत
अंतर: 1478
रांची
विजेता: रोशनी खलखो (भाजपा) - 157609 मत
उपविजेता: रमा खलखो - 143306 मत
अंतर: 14303
गढ़वा
विजेता: आशीष कुमार सोनी (निर्दलीय) - 7201 मत
उपविजेता: संतोष केशरी - 3790 मत
अंतर: 3411
श्रीबंशीधर नगर
विजेता: साधना देवी (निर्दलीय) - 3266 मत
उपविजेता: लता देवी - 2955 मत
अंतर: 311
मझिआंव
विजेता: सुमित्रा देवी (निर्दलीय) - 3712 मत
उपविजेता: नंदन सोनी - 2387 मत
अंतर: 1325
विश्रामपुर
विजेता: गीता देवी (निर्दलीय) - 3071 मत
उपविजेता: तारा खातून - 2946 मत
अंतर: 125
हुसैनाबाद
विजेता: अजय कुमार भारती (निर्दलीय) - 2766 मत
उपविजेता: ऊषा देवी - 2706 मत
अंतर: 60
हरिहरगंज
विजेता: कुमारी शीला चौधरी (निर्दलीय) - 7194 मत
उपविजेता: आशा कुमारी - 2217 मत
अंतर: 4977
छतरपुर
विजेता: अरविंद कुमार गुप्ता (निर्दलीय) - 5293 मत
उपविजेता: मोहन कुमार - 1239 मत
अंतर: 4054
लातेहार
विजेता: महेश सिंह (भाजपा) - 5374 मत
उपविजेता: बिलासी टोपनो - 4389 मत
अंतर: 985
चतरा
विजेता: अताउर्रहमान (निर्दलीय)
उपविजेता: अमन साहू
झुमरी तिलैया
विजेता: रमेश हर्षधर (निर्दलीय) - 6,974 मत
उपविजेता: राजेंद्र जायसवाल - 6,149 मत
अंतर: 825
कोडरमा
विजेता: साजिद हुसैन लल्लू (निर्दलीय) - 3863 मत
उपविजेता: संतोष कुमार सिंह - 2668 मत
अंतर: 1195
डोमचांच
विजेता: उमेश वर्मा (भाजपा) - 4245 मत
उपविजेता: पप्पू मेहता - 3320 मत
अंतर: 1025
सिमडेगा
विजेता: ओलिभर लकड़ा (निर्दलीय) - 4691 मत
उपविजेता: अनिल कुमार तिर्की - 4519 मत
अंतर: 173
लोहरदगा
विजेता: अनिल उरांव (भाजपा) - 9731 मत
उपविजेता: पावन एक्का - 8945 मत
अंतर: 786
गुमला
विजेता: शकुंतला उरांव (भाजपा) - 7600 मत
उपविजेता: हर्षिता टोप्पो - 4432 मत
अंतर: 3168
रामगढ़
विजेता: कुसुमलता (कांग्रेस) - 17605 मत
उपविजेता: प्रिया कुमारी - 11113 मत
अंतर: 6492
खूंटी
विजेता: रानी टूटी (निर्दलीय) - 9177 मत
उपविजेता: मनोनीत बोदरा - 5298 मत
अंतर: 3879
बुण्डू
विजेता: जीतेंद्र उरांव (निर्दलीय) - 4007 मत
उपविजेता: राजेश उरांव - 3198 मत
अंतर: 809
