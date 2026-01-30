Hindustan Hindi News
झारखंड निकाय चुनाव नामांकन में प्रत्याशी रखें ध्यान, छोटी सी चूक पड़ जाएगी भारी

संक्षेप:

झारखंड नगर निगम नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच में छोटी-सी गलती उम्मीदवारी रद्द कर सकती है। निर्देशों के अनुसार नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत केवल 5 व्यक्ति ही कक्ष में जाएंगे।

Jan 30, 2026 06:50 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड नगर निगम नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच में छोटी-सी गलती उम्मीदवारी रद्द कर सकती है। निर्देशों के अनुसार नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत केवल पांच व्यक्ति ही कक्ष में जाएंगे। प्रत्याशी को फॉर्म-VI और फॉर्म-24 के साथ नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र पेश करना होगा। दो संतान संबंधी नियम भी लागू रहेगा। हालांकि 10 फरवरी 2013 से पहले यदि दो से अधिक संतान है तो वह मान्य होगी। मतदाता सूची, वर्तमान बैंक खाता, नगरपालिका कर भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज स्व-अभिप्रमाणित होने चाहिए। नामांकन में अभ्यर्थी, अभिकर्ता, प्रस्तावक और समर्थक सभी के दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो देना अनिवार्य है। वहीं, जाति प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति भी जरूरी है। फॉर्म में कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करें। काट-छांट न हो और हर जगह पूर्ण हस्ताक्षर किए गए हों। नामांकन शुल्क के तहत अनारक्षित (पुरुष) के लिए 1000 रुपये और महिला, एसटी, एससी व ओबीसी के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित है। ये पैसे नकद जमा करने होंगे। प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

ये जानना भी जरूरी

● प्रत्याशी समेत 05 व्यक्ति ही आ सकते हैं फॉर्म भरने के लिए।

● प्रत्याशी फॉर्म-6 एवं फॉर्म-24 के साथ नोटरी पब्लिक का शपथ पत्र भी लेकर आएंगे, आयु 21 वर्ष हो।

● दो संतान से संबंधित या 10.02.2013 से पहले दो से अधिक बच्चे मान्य हैं।

● मतदाता सूची स्वअभिप्रमाणित।

● वर्तमान का बैंक खाता स्वअभिप्रमाणित।

● नगरपालिका करों का भुगतान के से संबंधित कागजात लाने होंगे।

● प्रत्याशी/अभिकर्ता/प्रस्तावक/ समर्थक सभी का दो-दो फोटो।

● जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।

● फॉर्म में सभी कॉलम सही तरीके से भरे हुए होने चाहिए। कोई कॉलम खाली न छोड़ें।

● किसी भी लिखे हुए शब्द पर व्हाइटनर का इस्तेमाल न करें।

● फॉर्म में किसी भी शब्द को काटकर दोबारा न लिखें।

हर वोट अनमोल, बैलेट पेपर से जुड़ी बातों का रखें ख्याल

रांची नगर निगम क्षेत्र में होने वाले निगम चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी वार्डों में पारंपरिक कागजी मतपत्र के जरिये मतदाता वोट करेंगे। बैलेट पेपर एक आधिकारिक कागजी मतपत्र होता है, जिस पर रांची नगर निगम चुनाव में भाग ले रहे पार्षद और मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिह्न व क्रम संख्या अंकित रहता है। मतदान केंद्र पर मतदाता को यह बैलेट पेपर दिया जाता है। मतदाता गोपनीय मतदान कक्ष में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मुहर लगाता है और मतपत्र को मोड़कर सीलबंद बैलेट बॉक्स में डाल देता है। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाता स्वयं देख सकता है कि उसका वोट किसे गया है, जिससे गुप्त मतदान की विश्वसनीयता बनी रहती है। चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए पार्षद पद और मेयर पद के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर जारी किए जाएंगे। इससे मतदाता भ्रम से बचेंगे और सही पद के लिए सही मतपत्र पर मतदान कर सकेंगे।

