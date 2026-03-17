पति को पसंद नहीं करती थी, पहले जहर दिया फिर गला घोंटकर मार डाला; झारखंड में जल्लाद बनी पत्नी
झारखंड में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति को पहले जहर दे दिया और फिर गला दबाकर मार डाला। आरोपी महिला अधिकांश समय अपने मायके में बिताती थी। पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपी महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ भी संबंध था।
झारखंड में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति को पहले जहर दे दिया और फिर गला दबाकर मार डाला। आरोपी महिला अधिकांश समय अपने मायके में बिताती थी। पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपी महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ भी संबंध था।
झारखंड के पलामू जिले में अपने पति को जहर देकर गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में 22 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यह घटना नवजयपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटरी गांव में घटी।
सदर सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) राजेश यादव ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने 24 साल के व्यक्ति का गला घोंटने में इस्तेमाल किया गया कपड़ा बरामद किया है, जिस पर उल्टी के निशान थे। साथ ही आरोपी का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित के पिता सत्येंद्र यादव ने सोमवार को शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे पंकज कुमार यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। एसडीपीओ ने बताया कि एक विशेष जांच दल गठित किया गया। मौके पर पहुंचने पर दल को मृतक का शव एक कमरे में पड़ा मिला। उसकी पत्नी भी वहां मौजूद थी।
जांच के दौरान पुलिस को शव के पास एक कपड़ा मिला जिस पर उल्टी और खून के धब्बे थे, जिससे साजिश का संदेह पैदा हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर कबूल किया कि वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी और उसने उसके खाने में कुछ गोलियां मिला दी थीं।
पुलिस ने बताया कि जब पीड़ित की हालत बिगड़ी और उसे उल्टी होने लगी तो उसने कथित तौर पर कपड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दंपति की शादी 2024 में हुई थी और उनका एक साल का बेटा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला अपना अधिकांश समय अपने मायके में बिताती थी।
जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि दंपति के बीच पहले भी झगड़े हुए थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपी महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ भी संबंध था। पुलिस ने आगे बताया कि मामले की गहन जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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