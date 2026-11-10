झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल; पत्थरबाजी, कई जख्मी, हवा में चलीं गोलियां
झारखंड के पलामू में सोमवार रात को प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। पथराव में 4 पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए हैं। पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी।
झारखंड के पलामू जिले के रक्साहा गांव में सोमवार रात देवी काली की प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच भारी बवाल हो गया। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो उस पर ही पथराव कर दिया गया। हमले में 4 पुलिसकर्मी और कुछ ग्रामीण घायल हो गए जबकि पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ीं। मामले में 31 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस पर पथराव
विश्रामपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) चिरंजीवी मंडल ने बताया कि पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के रक्साहा गांव में काली की प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर 2 गुटों के युवक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उस पर ही पथराव कर दिया गया।
हवा में चलानी पड़ी गोलियां
अधिकारी ने बताया कि दोनों गुटों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिसकर्मियों को हवा में चार गोलियां चलानी पड़ीं। घायल पुलिसकर्मियों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हिंसक झड़प में कुछ ग्रामीण भी घायल हुए हैं।
31 नामजद और 200 अज्ञात पर केस
रेहला थाना प्रभारी गुलशन बिरुआ ने बताया कि घटना सोमवार रात को हुई। पथराव के चलते पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में हवा में गोलियां चलाईं। पूछताछ के लिए 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में 31 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। झड़प और पथराव में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।
डायन बता पीटकर किया अधमरा
वहीं चतरा जिले के हंटरगंज के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र स्थित कटैया गांव में शुक्रवार की शाम एक महिला को डायन बताकर बुरी तरह पीटकर अधमरा कर दिया गया। चापाकल पर पानी भरने गई पीड़िता पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। घटना के बाद बेसुध पड़ी महिला को पुलिस ने पहले जोरी स्वास्थ्य उपकेंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे चतरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पीड़िता अस्पताल में इलाजरत है।
जमीन को लेकर है विवाद
बताया जाता है कि पीड़िता का पति और बेटा दिल्ली में मजदूरी करते हैं। पीड़िता गांव में अकेली रहती है। उसके हिस्से की जमीन को लेकर भैंसुर नगीना यादव के परिवार के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी नगीना यादव और उसके बेटे राजेश यादव को रविवार को जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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