झारखंड के इस जिले में हाथी का आतंक; 2 दिन में 5 मौतें, बंगाल से बुलाई स्पेशल टीम
झारखंड के एक जिले में बीते दो दिनों में हाथी के हमलों में पांच लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम को घेर लिया।
झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में हाथियों के हमले ने भयावह रूप ले लिया है। पिछले दो दिनों में हाथियों के हमले से पांच लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। नाराज ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को घेर लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बीच-बचाव कर ग्रामीणों को शांत कराया। लगातार होती इन घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं।
बुलाई गई स्पेशल टीम
हाथियों को काबू करने और उन पर नजर रखने के लिए पश्चिम बंगाल से 19 सदस्यों की विशेषज्ञों की एक स्पेशल टीम बुलाई गई है। साथ ही प्रभावित इलाकों में मशालों का इंतजाम करने के साथ रात की गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे रात के समय अपने घरों के अंदर ही रहें।
ड्रोन से निगरानी
वन विभाग ने जंगल और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है ताकि हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके। साथ ही 6 क्विक रिस्पॉन्स टीमें (क्यूआरटी) भी तैनात की गई हैं। ये टीमें गांवों में जाकर लोगों से मिल रही हैं और हालात की जानकारी लेकर तुरंत चेतावनी जारी कर रही हैं।
छोटे झुंडों में बंटे हाथी कर रहे परेशान
बोकारो के डीएफओ संदीप शिंदे ने बताया कि गोमिया क्षेत्र में लगभग 42 हाथियों का एक बड़ा दल घूम रहा है। हाथियों का यह दल बिछड़कर अब छोटे झुंडों में बंट गया है। 5 हाथियों का एक झुंड लगातार इस इलाके में घूम रहा है। शुरुआती जांच से पता चला है कि हाल के हमले इसी झुंड ने किए हैं।
वन विभाग की टीमें रख रहीं दिन-रात नजर
बोकारो के डीएफओ संदीप शिंदे के अनुसार इन 5 हाथियों को लुगु पहाड़ी के जंगल में देखा गया है। इस जंगल के पास वाले गांवों की पहचान कर ली गई है। इन गांवों में वन विभाग की टीमें दिन-रात नजर रख रही हैं। जैसे ही किसी इलाके में हाथियों के होने की खबर मिलती है विभाग तुरंत ग्रामीणों को सावधान कर देता है ताकि जान-माल का नुकसान ना हो।
लोगों में दहशत का माहौल
प्रशासन और वन विभाग का कहना है कि वे स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। आम लोगों की सुरक्षा प्रशासन और वन विभाग की प्राथमिकता है लेकिन लगातार हो रही मौतों से ग्रामीणों में डर और नाराजगी बढ़ती जा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।