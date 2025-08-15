jharkhand news damad ne sas ko mar dala sasural walon ne damad ki jaan le li झारखंड में सास को कुदाल से काट डाला, गुस्साए ससुराल वालों ने दामाद को पीट-पीटकर मार डाला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand news damad ne sas ko mar dala sasural walon ne damad ki jaan le li

झारखंड में सास को कुदाल से काट डाला, गुस्साए ससुराल वालों ने दामाद को पीट-पीटकर मार डाला

झारखंड में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक विवाद में एक दामाद ने कुदाल से हमला कर अपनी सास को मार डाला। इससे गुस्साए ससुराल वालों ने पीट-पीटकर दामाद की जान ले ली। घटना के समय घर में एक 12 साल की बच्ची भी मौजूद थी, जो अब सदमे में है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, पलामूFri, 15 Aug 2025 10:20 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड में सास को कुदाल से काट डाला, गुस्साए ससुराल वालों ने दामाद को पीट-पीटकर मार डाला

झारखंड में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक विवाद में एक दामाद ने कुदाल से हमला कर अपनी सास को मार डाला। इससे गुस्साए ससुराल वालों ने पीट-पीटकर दामाद की जान ले ली। घटना के समय घर में एक 12 साल की बच्ची भी मौजूद थी, जो अब सदमे में है।

झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के दिनादाग में शुक्रवार को सास और दामाद की मौत हो गई। दामाद ने अपनी सास पर कुदाल से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में घायल सास को अस्पताल पहुंचाने के क्रम में रास्ते में मौत हो गई। इससे गुस्साए ससुराल वालों ने हमलावर दामाद की जमकर पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई।

छतरपुर के थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि दोनों शव को कब्जे में लेकर मेदिनीनगर के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई की सूरज प्रजापति के 28 साल के दामाद प्रमोद प्रजापति कुछ महीनों से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था।

शुक्रवार सुबह पारिवारिक विवाद के दौरान उसने घर से करीब 50 मीटर दूरी पर सास सुशीला देवी पर कुदाल से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुशीला देवी को परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। दामाद प्रमोद को ससुराल के लोगों ने जमकर पीटा। इस दौरान भागने के क्रम में वह गिर गया। गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हो गई। घटना के समय घर में एक 12 साल की बच्ची भी मौजूद थी, जो अब सदमे में है।