धनबाद में दिनदहाड़े कलेक्शन एजेंट की हत्या, बदमाशों ने सीने में गोली मारी
झारखंड के धनबाद में दिनदहाड़े हत्या करने का एक मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक कलेक्शन एजेंट के सीने में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश लूटपाट के मकसद से उनके पास आए थे। बताया जा रहा है कि मृतक के पास एक लाख रुपए थे। घटना के बाद उनके पास से रुपए नहीं मिले।
धनबाद के गोंदूडीह क्षेत्र में रविवार की दोपहर अपराधियों ने दिनदहाड़े कलेक्शन एजेंट को गोली मार दी। गोली लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान झरिया बस्ताकोला निवासी 45 साल के उमेश कुमार यादव के रूप में हुई है। उमेश आटा मिल के लिए कलेक्शन का काम करते थे। सुबह 11 बजे वह कलेक्शन के लिए निकले थे। दोपहर में खरिकाबाद स्थित सात नंबर हिलटॉप आउटसोर्सिंग के पास अज्ञात हमलावरों ने उमेश के सीने में गोली मार दी।
आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट के मकसद से आए अपराधियों ने उमेश कुमार यादव को गोली मारी है। मृतक से जुड़ी दुश्मनी का भी पुलिस पता लगा रही है। घटना की जानकारी पाकर ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश सोय, केंदुआडीह इंस्पेक्टर प्रमोद पांडेय सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच भेज दिया।
पत्नी का विलाप देख भावुक हुए लोग
इससे पहले हत्या की जानकारी पाकर मृतक की पत्नी और भाई भूली निवासी राजेश कुमार यादव सहित अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। पति के शव से लिपट कर पत्नी इस कदर विलाप करने लगी कि वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। घटनास्थल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उमेश यादव ने हमलावरों से बचने के लिए काफी संघर्ष किया होगा। हत्यारों ने घटना को अंजाम देने के लिए सुनसान जगह चुनी। मृतक की बाइक की डिक्की टूटी हुई थी। डिक्की का ऊपर वाला कवर शव के पास में ही गिरा हुआ था। बगल में ही उनका हेलमेट भी पड़ा था।
एक लाख रुपए लूटने की चर्चा
चर्चा है कि मृतक के पास एक लाख रुपए थे। मृतक के पास से रुपए नहीं मिले। वे भूली की दुकानों से रुपए कलेक्शन कर लौट रहे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावर ने उनकी कई दिनों तक रेकी की गई। रविवार को भूली से ही हमलावर उनके पीछे लग गए। सुनसान जगह आते ही हमलावरों ने उमेश पर हमला कर दिया। हो सकता है कि डिक्की में रखे रुपए निकालने के लिए ही हमलावरों ने कवर को तोड़ दिया हो। हालांकि अभी कुछ भी पुष्ट नहीं है। घटनास्थल को जोड़ने वाले सभी रास्तों पर पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है।
आठ साल से मिल मालिक के लिए कर रहे थे कलेक्शन
खबर मिलते ही आटा मिल संचालक रतन अग्रवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उमेश पिछले सात-आठ वर्षों से उनके यहां काम कर रहे थे। वे भरोसेमंद कर्मचारी थे। रविवार सुबह करीब 11 बजे वह कलेक्शन के लिए निकले थे। अपराधियों ने उमेश की हत्या क्यों की, इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। घटनास्थल को जोड़ने वाले सभी रास्तों पर पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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