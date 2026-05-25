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झारखंड के गिरिडीह में कार से 19 किलो चांदी बरामद, दो तस्कर हिरासत में

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गिरिडीह
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झारखंड की गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रविवार को कार से 18.854 किलोग्राम चांदी बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हजारीबाग जिले के नंबर की कार से तस्कर अवैध रूप से चोरी की चांदी लेकर गिरिडीह से बाहर ले जाने की तैयारी में है। 

झारखंड के गिरिडीह में कार से 19 किलो चांदी बरामद, दो तस्कर हिरासत में

झारखंड की गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रविवार को कार से 18.854 किलोग्राम चांदी बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हजारीबाग जिले के नंबर की कार से तस्कर अवैध रूप से चोरी की चांदी लेकर गिरिडीह से बाहर ले जाने की तैयारी में है। इसी सूचना पर नगर पुलिस की कार्रवाई में एक कार से चांदी बरामद की गई है। नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

बताया जाता है कि नगर थाने के सअनि प्रमोद प्रसाद दिवा गश्ती एवं वाहन चेकिंग ड्यूटी में निकले थे। इसी क्रम में उन्हें चोरी की चांदी को लेकर गुप्त सूचना मिली। इस सूचना से उन्होंने वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया और फिर आदेशानुसार ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के मेन गेट के पास पीछा कर कार को रोकने का प्रयास किया।

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पुलिस वाहन को देख कार चालक ने वाहन को भगाने का प्रयास किया, पर पुलिस वाहन ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया। कार की जांच करने पर कार से 18.854 किलो चांदी बरामद हुई। इसमें चांदी का छोटा छर्रा जैसा, चांदी की एक बिस्किट व ईंट बरामद हुई है।

कार से पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिये गये युवकों में हजारीबाग जिले के बोड़म बाजार निवासी रोहित संजय भगत एवं पीयूष अग्रवाल हैं। दोनों युवकों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि विशाल नामक व्यक्ति से उन लोगों ने चांदी खरीदी है। हालांकि पुलिस ने दोनों युवकों को साथ लेकर विशाल की काफी तलाश की पर उसका कुछ पता नहीं चला। पूछताछ में रोहित संजय भगत ने पुलिस को बताया है कि वह पीयूष के साथ मिलकर अवैध रूप से चांदी की खरीद-बिक्री का काम करता है।

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जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी पकड़े गए

साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जामताड़ा साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नारायणपुर एवं करमाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर बैंक व बिजली विभाग के फर्जी अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले दो हिस्ट्रीशीटर सहित 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, लैपटॉप, 50000 रुपए नकद बरामद किया गया है।

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मामले का खुलासा एसपी शंभू कुमार सिंह ने रविवार को साइबर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश मंडल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जिसमें इंस्पेक्टर मनीष कुमार गुप्ता को शामिल किया गया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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