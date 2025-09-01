जाम छलकाने वाले ध्यान दें! यहां प्रीमियम ब्रांड की शराब आज से सस्ती, रेगुलर हुई महंगी

झारखंड में एक सितंबर से नई शराब नीति लागू हो गई है, जिसके तहत शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गई है, इससे प्रीमियम ब्रांड की शराब सस्ती और राजस्व में बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

झारखंड में एक सितंबर यानी सोमवार से रांची सहित राज्यभर में नई उत्पाद नीति लागू हो जाएगी। नई नीति के तहत शराब की बिक्री निजी हाथों में चली जाएगी। मंत्रिपरिषद से नई शराब नीति पर स्वीकृति मिलने और दुकान आवंटन की टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य में शराब की बिक्री की जानी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि शराब के दाम में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रीमियम बढ़ा है और 70 प्रतिशत वैट घटा है। प्रीमियम ब्रांड सस्ते हुए हैं और जो रेगुलर ब्रांड की शराब हैं, वे 10 से 20 रुपए महंगी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों यथा दिल्ली, कोलकाता से आने वाली प्रीमियम ब्रांड की शराब की बिक्री से राज्य सरकार के राजस्व में पहले नुकसान होता था, वह अब नहीं होगा। उक्त राज्यों की तर्ज पर अब झारखंड में भी प्रीमियम ब्रांडों की शराब मिलेगी। ऐसे में नई व्यवस्था के बाद राजस्व में बढ़ोतरी होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि रेगुलर ब्रांड के दाम में जो थोड़ा सा इजाफा हुआ है, उस पर विभाग द्वारा मंथन किया जा रहा है कि कैसे उपभोक्ताओं की जेब पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़े। नई शराब नीति को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए मंत्री ने कहा कि वैट घटाने से प्रीमियम ब्रांडों के दाम में कमी हुई है।

राजस्व बढ़ोतरी पर विभाग के स्तर पर की जा रही समीक्षा शराब दुकानों के आवंटन में अपनाई गई लॉटरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और इससे राजस्व में हुई बढ़ोतरी के पूछे सवाल पर भी उत्पाद मंत्री ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ोतरी पर अभी विभाग के स्तर पर समीक्षा की जा रही है। करीब 7500 आवेदनकर्ता आए थे। आवेदनकर्ता द्वारा दी गई राशि में करीब 1000 करोड़ रुपए विभाग को मिले हैं। इसमें आवेदन शुल्क, दो प्रतिशत की जमा राशि आदि शामिल है। विभाग के स्तर पर अगले दो से तीन दिनों में यह समीक्षा की जाएगी कि कितनी राशि वापस करनी होगी। कितना एडजस्ट करना होगा। उसके बाद ही यह बताना संभव होगा कि विभाग को कितनी राशि राजस्व के रूप में मिली है। हालांकि मंत्री ने उम्मीद जताई है कि दुकानों की बंदोबस्ती के बाद विभाग को 1000 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलना तय है।