झारखंड क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी! इस शहर में बनने जा रहा एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जमशेदपुर के पटमदा अंचल के गेंगाड़ा गांव में यह स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है। यहां प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर बुधवार को हलचल तेज रही।
झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। यह खुशखबरी खासकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जमशेदपुर में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रही है। इसके लिए जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। इस दौरान जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी साइट का आंकलन करने के लिए पहुंचे थे।
सरकार ने जमशेदपुर पटमदा अंचल के गेंगाड़ा गांव में यह स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है। यहां प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर बुधवार को हलचल तेज रही। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के सचिव सौरभ तिवारी ने 49.5 एकड़ में चिह्नित भूमि का निरीक्षण किया और वहां की मौजूदा भौगोलिक स्थिति, पहुंचने के लिए रास्ता और संभावित बाधाओं का आकलन किया।
निरीक्षण के दौरान पटमदा अंचलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र कुमार दास, कमलपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार, अंचल के सीआई एसके जेना, नाजिर बोध मुंडा और अमीन नंदलाल महतो मौजूद थे। इस अवसर पर अधिकारियों की उपस्थिति में स्थल पर बोर्ड भी लगाया गया। अंचलाधिकारी ने बताया कि यह भूमि झारखंड सरकार की है, जिसका खाता संख्या 416 और प्लॉट संख्या 1624 है। यही 49.5 एकड़ भूमि स्टेडियम निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई है। जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी ने निरीक्षण के बाद जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद से मुलाकात की।