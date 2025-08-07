झारखंड क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी! इस शहर में बनने जा रहा एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जमशेदपुर के पटमदा अंचल के गेंगाड़ा गांव में यह स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है। यहां प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर बुधवार को हलचल तेज रही।

झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। यह खुशखबरी खासकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जमशेदपुर में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रही है। इसके लिए जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। इस दौरान जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी साइट का आंकलन करने के लिए पहुंचे थे।

सरकार ने जमशेदपुर पटमदा अंचल के गेंगाड़ा गांव में यह स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है। यहां प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर बुधवार को हलचल तेज रही। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के सचिव सौरभ तिवारी ने 49.5 एकड़ में चिह्नित भूमि का निरीक्षण किया और वहां की मौजूदा भौगोलिक स्थिति, पहुंचने के लिए रास्ता और संभावित बाधाओं का आकलन किया।