झारखंड के इस जिले में बनेगा नया एयरपोर्ट, जमीन की जांच करने पहुंची टीम
ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति के तहत साहिबगंज अंचल के हाजीपुर दियारा के साथ भीठा में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब निर्माण को प्री-फिजिविलिटी स्टडी के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (नई दिल्ली)की छह सदस्यीय टीम मंगलवार की रात करीब साढ़े दस बजे यहां पहुंची। टीम का नेतृत्व प्राधिकरण की मेघा रोहिल्ला कर रही हैं।
टीम के सदस्यों को नये सर्किट हाउस में ठहराया गया है। डीसी हेमंत सती ने प्राधिकरण की टीम को प्री-फिजिविलिटी स्टडी के लिए स्थल निरीक्षण कराने एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत व सदर सीओ बासुकीनाथ टुडू को प्राधिकृत किया है। अपर समाहर्ता ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम बुधवार की सुबह 10.30 बजे एयरपोर्ट के लिए चिह्नित स्थल का निरीक्षण करेंगी। उन्होंने बताया कि यहां डोमेस्टिक एयरपोर्ट व एयर कार्गो हब निर्माण के लिए 494.30 एकड़ भूमि चिह्नित कर लिया गया है। इसमें सरकारी व रैयतों दोनों तरह की भूमि है। टीम एयरपोर्ट निर्माण को प्री-फिजिविलिटी स्टडी के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण कर तकनीकी पहलुओं की जांच करेगी है। जांच के क्रम में एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित जमीन के आसपास पहाड़ी,घना जंगल और वन भूमि है या नहीं, आसपास बर्ड सेंचुरी है या नहीं राजस्व भूमि आदि की जांच करेगी।
बिहार और झारखंड में माल ढुलाई की बढ़ेगी सुविधा
प्रस्तावित एयरपोर्ट को समदा स्थित मल्टी मॉडल बंदरगाह से जोड़ने की योजना है। इस काम में प्रस्तावित मरीन ड्राइव कड़ी का काम करेगा। दरअसल, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि से हवाई मार्ग से कार्गो के माध्यम से सीधे यहां माल भेजा जाएगा। यहां से सड़क,रेल व बंदरगाह के रास्ते सीधे उसे यूपी,बिहार व बंगाल के विभिन्न शहरों में भेज दिया जाएगा।
टाटा के यात्रियों को पुरुलिया से मिल सकती है हवाई सेवा
जमशेदपुर। टाटानगर स्टेशन से 90 किलोमीटर दूर पुरुलिया में 80 वर्ष पुराने एयरपोर्ट से जल्द 19 सीटर विमान उड़ान भरेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पुरुलिया स्थित हवाई पट्टी को विकसित करने की योजना से सर्वे भी कराया है। पुरुलिया में एयरपोर्ट बनने से जमशेदपुर समेत धनबाद और बोकारो के यात्रियों को भी हवाई सेवा की सुविधा मिल सकती है, क्योंकि तीनों शहर पुरुलिया के नजदीक हैं।