Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड में खात्मे की ओर नक्सली, अब सिर्फ 12; पुलिस ने जारी की लिस्ट

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लगातार मुठभेड़, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के बाद राज्य में इनामी नक्सलियों की संख्या घटकर महज 12 रह गई है। यह संख्या सीपीआई (माओवादी) के एक सामान्य दस्ते में शामिल करीब 22 सदस्यों से भी कम है।

झारखंड में बचे नक्सलियों की लिस्ट
झारखंड में बचे नक्सलियों की लिस्ट

झारखंड में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लगातार मुठभेड़, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के बाद राज्य में इनामी नक्सलियों की संख्या घटकर महज 12 रह गई है। यह संख्या सीपीआई (माओवादी) के एक सामान्य दस्ते में शामिल करीब 22 सदस्यों से भी कम है। इन 12 नक्सलियों पर 1 करोड़ 79 लाख का इनाम घोषित है।

आंकड़े बताते हैं कि एक साल में 49 इनामी नक्सली या तो मारे गए या आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे, जिससे माओवादी संगठन की कमर टूट चुकी है। केंद्र सरकार की 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त करने की घोषित डेडलाइन के बाद सुरक्षा बलों का अभियान निर्णायक चरण में है। सारंडा-कोल्हान क्षेत्र में को नक्सल मुक्त माना जा रहा है। झारखंड के बचे अधिकांश नक्सलियों का संबंध बंगाल के जंगलमहल क्षेत्र से रहा है। सचिन, मीता और समीर महतो जैसे नाम पुलिस की पुरानी सूची में भी रहे हैं।

ये भी पढ़ें:रद्द हो जाएगी JPSC परीक्षा, झारखंड सरकार कर रही विचार; मंत्री ने दिए संकेत

असीम मंडल बड़ी चुनौती

झारखंड पुलिस ने अपनी इनामी सूची को 6 अगस्त को अपडेट की है। सूची में सबसे बड़ा नाम असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर का है। उसपर एक करोड़ का इनाम है। वह सीपीआई (माओवादी) केंद्रीय कमेटी सदस्य है। पूरे झारखंड, बिहार और बंगाल में वह एकमात्र सर्वोच्च माओवादी नेता है। असीम का संगठन में जुड़ाव बंगाल के पश्चिम मिदनापुर और झारखंड-बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र से हुआ है। वह किशन जी का बेहद करीबी था। नक्सल विरोधी अभियान को लगातार तेज किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के जरिए नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने का अवसर भी दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:JPSC-JSSC प्रोटेस्ट: झारखंड सरकार से फिर बातचीत फेल, जयराम महतो भी करेंगे अनशन

सीपीआई (माओवादी) के वांटेड इनामी नक्सली

1. असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर (सीसीएम) 1 करोड़

2. रामप्रसाद माड़ी उर्फ सचिन मार्डी (आरसीएम) 15 लाख

3. निरोको यादव उर्फ इंद्रजीत उर्फ नन्दू उर्फ किशोर (आरसीएम) 10 लाख

4. मनोहर गंझू उर्फ सोहन गंझू उर्फ दिनेश गंझू (जेडसीएम) 5 लाख

5. गोदराय यादव उर्फ संजय यादव (जेडसीएम) 5 लाख

6. मीता उर्फ नयनतारा उर्फ झुम्पा उर्फ पेरी (जेडसीएम) 5 लाख

7. समीर महतो उर्फ मंगल (एसजेडसीएम) 2 लाख

8. पंकज कोरवा उर्फ पटेल कोरवा (एसजेडएम) 2 लाख

9. राजू भुइयां (एसजेडसी) 2 लाख

10. मालती मुर्मू (एरिया कमेटी) 1 लाख

11. बासु पूर्ति (कैडर) 1 लाख

12. चोगो पूर्ति उर्फ पुरखर (कैडर) 1 लाख

ये भी पढ़ें:झारखंड Exam में गड़बड़ियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिका में क्या मांगें
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।