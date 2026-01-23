झारखंड में ऑपरेशन क्लीन; 21 नक्सलियों के खात्मे के बाद अब 'जगुआर' संभालेगी कमान

संक्षेप: झारखंड के सारंडा जिले में मुठभेड़ में अब तक 21 नक्सली मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। गुरुवार को 15 की मौत के बाद आज 6 और शव बरमाद किए गए हैं।

झारखंड के सारंडा जिले में मुठभेड़ में अब तक 21 नक्सली मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। गुरुवार को 15 की मौत के बाद आज 6 और शव बरमाद किए गए हैं। इस बीच रांची से भी जगुआर की 10 बटालियन कभी भी सारंडा के लिए रवाना हो सकती है। दरअसलव जंगल में अभी भी भारी संख्या में नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में जगुआर की 10 बटालियन को नक्सलियों क सफाए के लिए रांची से रवाना किया जा सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दरअसल गुरुवार को हुई मुठभेड़ के बाद ढेर सारे नक्सलियों के शव उठाए जा रहे थे। खबर है कि इसी दौरान जंगल में छिपे बाकी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की।

ऐसे में अब जंगल में छिपे अन्य नक्सलियों के सफाए के लिए अन्य टीमें भेजी जा रही है। जवानों को सभी तरह की तैयारी के लिए बोला गया है। छत्तीसगढ़ समेत अन्य जगह मरे जाने के चलते नक्सलियों में भय है। बचने के लिए ये नक्सली झारखंड के चाईबासा में आ गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार का मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया करने का टारगेट है।

यह भी पढ़ें:

बता दें, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी शुक्रवार को भी जारी रही। एक दिन पहले यहीं पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 16 विद्रोहियों को मार गिराया था। पुलिस ने बताया कि पतिराम मांझी उर्फ ​​अनल दा, जिस पर कुल मिलाकर 2.35 करोड़ रुपये का इनाम था, गुरुवार को जंगल के किरीबुरु इलाके में मारे गए 16 माओवादियों में शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड ने उस पर एक करोड़ रुपये, ओडिशा ने 1.2 करोड़ रुपये और आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

मारे जाने वालों में 5 महिलाएं भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा इकाई और राज्य पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान में मारे गए लोगों में पांच महिलाएं भी शामिल थीं। देश में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित 31 मार्च की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही लगभग 1,500 सुरक्षाकर्मी इस अभियान में लगे हुए हैं।