झारखंड में बड़ा एनकाउंटर! 10 लाख के इनामी समेत मारे गए कई नक्सली; इंसास राइफल भी बरामद

झारखंड में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया है।

झारखंड में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच बड़ा एनकाउंटर सामने आया है। इस एनकाउंटर में जवानों 10 लाख के इनामी नक्सली और टीएसपीसी सदस्य शशिकांत को मार गिराया है। शशिकांत के साथ ही टीएसपीसी के कुछ सदस्यों के शव भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने इनके पास से इंसास राइफल भी बरामद की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शशिकांत एक कुख्यात नक्सली था, जिसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं।

मामला झारखंड के पलामू जिले का है। रविवार सुबह करीब 7 बजे सुरक्षाबलों के जवानों के साथ नक्सलियों की भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान टीएसपीसी का कुख्यात उग्रवादी शशिकांत मारा गया। पुलिस ने बताया कि उसपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस एनकाउंटर में शशिकांत के साथ ही कुछ अन्य उग्रवादी भी मारे गए हैं। पुलिस ने सभी शव बरामद कर लिए हैं, लेकिन अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है।

हथियार भी बरामद रविवार को सुबह एंटी-नक्सल अभियान के दौरान कोबरा, झारखंड जगुआर और पलामू पुलिस की टीम सर्च अभियान चला रही थी। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों के साथ गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी में कई नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नक्सलियों के पास से एक इंसास (INSAS) राइफल बरामद की गई है। पुलिस इलाके की छानबीन कर रही है।