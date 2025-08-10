झारखंड में नाम चेंज कराना आसान नहीं, जान लीजिए प्रोसेस, नहीं तो पछताना पड़ेगा

Jharkhand Name Change Process: झारखंड में नाम परिवर्तन, उपनाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है। आइये जानते हैं पूरा प्रोसेस

झारखंड वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो ये आपके काम की खबर है। दरअसल, झारखंड में नाम परिवर्तन, उपनाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद है। इस कारण कई लोग परेशान हैं। लेकिन अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अब आप केंद्रीय राजपत्र में नाम परिवर्तन प्रकाशित करा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

सबसे पहले बनवाएं शपथ पत्र अगर आपको नाम परिवर्तन कराना है तो सबसे पहले शपथ पत्र ( एफिडेविट ) तैयार करना होगा। एफिडेविट में पुराने नाम, नया नाम और नाम बदलने का कारण साफ-साफ बताना होगा। इसके बाद स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। इसके अलावे सादे कागज पर पुराने नाम से हस्ताक्षर, दो गवाहों के सिग्नेचर के साथ दो प्रतियों में आवेदन और सॉफ्ट कॉपी ( एमएस वर्ड फॉर्मेट ) जमा करनी होगी। इसके अलावा नाम परिवर्तन के लिए जरूरी दस्तावेज आवेदन प्रारूप कंप्यूटर टाइप होना चाहिए।

नाम परिवर्तन के लिए दस्तावेज आवेदन प्रारूप (परफॉर्मा) कंप्यूटर टाइप होना चाहिए

दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ स्वप्रमाणित पहचान-पत्र

दो स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो

यदि उपनाम जोड़ा जा रहा है, तो पिता का आधार या पैन कार्ड

1100 रुपये की फीस नन-टैक्स रिसीप्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी