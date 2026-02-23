Jharkhand Nagar Nikay Election LIVE: वोटिंग के बीच महुआ मांझी के बेटे पर सिंबल के संग पर्ची बांटने का आरोप

Jharkhand Nagar Nikay Election Voting Live Update

Jharkhand Nagar Nikay Election LIVE: झारखंड के 9 नगर निगम समेत 48 नगर निकायों के लिए सोमवार को सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू गई है, जो शाम पांच बजे तक चलेगी। बैलेट पेपर पर होने वाले नगर निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 562 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 235 महिलाएं और 327 पुरुष व अन्य प्रत्याशी हैं। वहीं, वार्ड पार्षद और पंचायत सदस्य के लिए 5562 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 2727 महिलाएं और 283 पुरुष और अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चुनावों को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जा रही है। मतदान में व्यवधान डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर, शनिवार को शाम पांच बजे चुनाव का शोर थमते ही उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया। प्रत्याशी डोर-टू-डोर जनसंपर्क करते दिखे।

23 Feb 2026, 08:58:10 AM IST Jharkhand Nagar Nikay Election: डोली उठने से पहले बूथ पहुंची दुल्हन, विदाई से पहले निभाया 'लोकतंत्र का धर्म' सरायकेला में चुनाव के दौरान एक बेहद सुखद और प्रेरक तस्वीर सामने आई। मदन मुखी की सुपुत्री कुमकुम मुखी जिनकी आज शादी और विदाई का कार्यक्रम था, उन्होंने अपनी विदाई की रस्मों से पहले मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दुल्हन के जोड़े में सजी युवती जब वार्ड संख्या 5 के मतदान केंद्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय इन्द्रटांडी पर पहुंचीं, तो वहां मौजूद हर कोई उन्हें देखता रह गया। विदाई की तैयारियों और शादी की गहमागहमी के बीच उन्होंने लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेना अपनी प्राथमिकता समझा। उनके साथ उनके पिता मदन मुखी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

23 Feb 2026, 08:54:05 AM IST Jharkhand Nagar Nikay Election: निकाय चुनाव में वोट देने सुबह से उमड़े लोग जुगसलाई में 43 साल बाद हो रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है। सुबह 7 बजे से पहले सेंट जॉन स्कूल धर्मशाला और प्रताप मध्य विद्यालय के बूथ पर वोट देने वालों की कतार लग गई थी। मतदान केंद्र पहुंचे लोगों को गेट पर खड़े उम्मीदवार भी अपना चुनाव निशान बढ़कर वोट देने का आग्रह करते दिखे। निकाय चुनाव में वोट देने का उत्साह युवाओं में ज्यादा है।

23 Feb 2026, 08:51:28 AM IST Jharkhand Nagar Nikay Election: आज शाम 4 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों पर रोक 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक नो इंट्री लागू रहेगी। जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित समयावधि में ट्रक, ट्रेलर, हाइवा, कंटेनर समेत सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर पूर्णतः रोक रहेगी। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले भारी वाहनों को शहर सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि मतदान केंद्रों के आसपास भीड़ और जाम की स्थिति से बचने, मतदान दलों की सुरक्षित वापसी, ईवीएम मशीनों के परिवहन और सुरक्षा बलों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

23 Feb 2026, 08:48:25 AM IST Jharkhand Nagar Nikay Election: 105 संवेदनशील, 14 अति संवेदनशील बूथ निकाय चुनाव में संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों की संख्या काफी अधिक है। जैसे मानगो के 190 में से 119 बूथ संवेदनशील व अतिसंवेदनशील हैं। इनमें सिर्फ अति संवेदनशील बूथों की संख्या 14 है। जुगसलाई नगर परिषद के कुल 41 में से 18 बूथ संवेदनशील जबकि 20 बूथ अति संवेदनशील हैं। आश्चर्यजनक ढंग से चाकुलिया नगर पंचायत के सभी 18 बूथ संवेदनशील हैं। इनमें अति संवेदनशील बूथों की संख्या 12 है।

23 Feb 2026, 08:45:52 AM IST Jharkhand Nagar Nikay Election: कोडरमा के दो वार्डो से एक भी प्रत्याशी नहीं कोडरमा जिले के डोमचांच नगर पंचायत के दो वार्डो से एक भी प्रत्याशी ने पर्चा नहीं भरा है। वार्ड संख्या 5 और 11 में अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। एक भी प्रत्याशी नहीं होने के कारण लोग बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं

23 Feb 2026, 08:30:57 AM IST Jharkhand Nagar Nikay Election: सुरक्षा के खास इंतजाम झारखंड नगर निकाय चुनावों के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान में व्यवधान डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर, शनिवार को शाम पांच बजे चुनाव का शोर थमते ही उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया। प्रत्याशी डोर-टू-डोर जनसंपर्क करते दिखे।