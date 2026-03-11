झारखंड के 9 नगर निगमों में डिप्टी मेयर की रेस शुरू, सबसे आगे चल रहे ये नाम
झारखंड में मेयर चुनाव के बाद अब डिप्टी मेयर की रेस शुरू हो गई है। सभ पार्टियां अपना दावा मजबूत करने में लगी हुई हैं। इस दौरान प्रदेश के 9 नगर निगमों में डिप्टी मेयर रेस में कौन आगे चल रहा है। देखें लिस्ट…
झारखंड के सभी नौ नगर निगम में डिप्टी मेयर बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। पार्षदों को सम्मान देने से लेकर उन्हें लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा, कांग्रेस, झामुमो मुख्य रूप से अनौपचारिक रूप से पार्षदों को डिप्टी मेयर के लिए एकजुट करने में लगे हुए हैं। जिन नगर निगम में पार्टी समर्थित मेयर प्रत्याशी नहीं जीते हैं, वहां भी अब राजनीतिक दल अपने दलों के विचारधारा वाले पार्षदों को एक मंच पर ला रहे हैं।
कौन कहां आगे
रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा ने वार्ड पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित कर दिया। पार्षदों के साथ परिचय के लिए भी अलग बैठक हो गयी, जिसमें 53 में 42 पार्षदों की उपस्थिति रही। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने सोमवार की रात बड़े होटल में डिनर डिप्लोमेसी के तहत पार्षदों के साथ मंथन किया। बैठक में 37 पार्षदों की मौजूदगी रही और डिप्टी मेयर का नाम तय करने के लिए कांग्रेस को अधिकृत किये जाने का दावा किया जा रहा है। ऐसी ही स्थिति राज्य के अन्य नगर निगमों में है। मेदिनीनगर में कांग्रेस समर्थित मनोज सिंह का डिप्टी मेयर के लिए मजबूत दावा है। वहीं, हजारीबाग में मिताली रश्मि इस पद के लिए आगे चल रही हैं। गिरिडीह में झामुमो समर्थित मेयर बने हैं और वहां पूरी संभावना बन रही है कि झामुमो समर्थित ही डिप्टी मेयर होंगे। भाजपा के पक्ष में 10 से कम पार्षदों के होने की बात कही जा रही है, वहीं झामुमो समर्थित पार्षद सीधे डिप्टी मेयर बन सकते हैं। इसमें राज्य सरकार के एक मंत्री की बड़ी भूमिका बतायी जा रही है और उन्हें ही पार्षदों में से डिप्टी मेयर के नाम के चयन के लिए अधिकृत कर दिया गया है।
धनबाद, देवघर और आदित्यपुर में क्या हाल
धनबाद में अरुण चौहान और सुमन सिंह के बीच डिप्टी मेयर पद के लेकर टक्कर है। अरुण चौहान को झामुमो के समर्थन का दावा किया जा रहा है। चास नगर निगम में डिप्टी मेयर के लिए पांच-छह पार्षदों में टक्कर है, जबकि देवघर में झामुमो समर्थित पहली बार की पार्षद टीप चटर्जी डिप्टी मेयर के लिए मजबूत दिख रही हैं। आदित्यपुर नगर निगम में उप महापौर के लिए भाजपा-कांग्रेस समर्थित षार्षदों के बीच सीधी टक्कर दिख रही है, वहीं मानगो में भी यही समीकरण दिख रहा है।
नगर निगम में पार्षदों का शपथ ग्रहण और डिप्टी मेयर का चयन कब
● देवघर नगर निगम - 13 मार्च
● हजारीबाग निगम - 13 मार्च
● मेदिनीनगर निगम - 14 मार्च
● गिरिडीह नगर निगम - 16 मार्च
● आदित्यपुर निगम - 16 मार्च
● मानगो नगर निगम - 17 मार्च
● चास नगर निगम - 17 मार्च
● धनबाद नगर निगम - 18 मार्च
● रांची नगर निगम - 19 मार्च
हॉर्स ट्रेडिंग को भी बढ़ावा मिलने की आशंका
नगर निगम में डिप्टी मेयर के लिए लामबंदी में हॉर्स ट्रेडिंग की भी आशंका जतायी जाती है। इसमें धनबल से लेकर लग्जरी तक का प्रलोभन दिए जाने की चर्चा है। अपने खेमे में करने के बाद भी क्रॉस वोटिंग न हो, इसके लिए पार्षदों पर निगरानी भी रखी जा रही है। उन्हें सीधे निर्धारित तिथि पर शपथ ग्रहण और डिप्टी मेयर के चयन में आने के लिए कहा जा रहा है।
