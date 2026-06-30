देवघर में मां-बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला, रामगढ़ में रजिस्ट्रार की पीट-पीटकर हत्या
झारखंड में मंगलवार को हत्या की दो बड़ी वारदातें सामने आईं। देवघर में अज्ञात हमलावरों ने मां और 12 वर्षीय बेटे की कुल्हाड़ी व हथौड़े से हत्या कर दी, जबकि रामगढ़ में भूमि विवाद को लेकर एक सरकारी अधिकारी की पीट-पीटकर जान ले ली गई। दोनों मामलों में पुलिस जांच में जुटी है।
Jharkhand Crime News: झारखंड में मंगलवार को हत्या की दो अलग-अलग वारदातों ने सनसनी फैला दी। देवघर जिले में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला और उसके 12 वर्षीय बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि रामगढ़ जिले में भूमि विवाद को लेकर गिरिडीह में तैनात एक सरकारी अधिकारी की कथित तौर पर लाठी-डंडों और पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों मामलों की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।
देवघर में सोते समय मां-बेटे की बेरहमी से हत्या
पुलिस के मुताबिक, देवघर जिले के हेठ नवाडीह गांव में मंगलवार तड़के रात करीब 1 से 2 बजे के बीच अज्ञात हमलावर एक घर में घुस आए। उन्होंने 38 वर्षीय रुबेदा बीबी और उनके 12 वर्षीय बेटे पर कुल्हाड़ी और हथौड़े से हमला कर दिया। हमलावरों ने दोनों के चेहरे और गर्दन पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के समय घर में महिला की पुत्रवधू भी मौजूद थी, जबकि बड़ा बेटा काम के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था। देवघर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है।
रामगढ़ में भूमि विवाद ने ली सरकारी अधिकारी की जान
वहीं रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के बलसागरा गांव में भूमि विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मृतक की पहचान 53 वर्षीय बालेश्वर पटेल के रूप में हुई है, जो गिरिडीह जिले में उप-पंजीयक (Sub-Registrar) के पद पर तैनात थे।
पुलिस के अनुसार, पटेल मंगलवार को विवादित जमीन पर पहुंचे थे, जहां पहले से निर्माण सामग्री रखी हुई थी। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और रिश्तेदारों ने कथित तौर पर उन पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
रामगढ़ के एसडीपीओ आलोक रंजन ने बताया कि इस मामले में छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से लाठी-डंडे और पत्थर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों मामलों की अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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