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देवघर में मां-बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला, रामगढ़ में रजिस्ट्रार की पीट-पीटकर हत्या

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, देवघर
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झारखंड में मंगलवार को हत्या की दो बड़ी वारदातें सामने आईं। देवघर में अज्ञात हमलावरों ने मां और 12 वर्षीय बेटे की कुल्हाड़ी व हथौड़े से हत्या कर दी, जबकि रामगढ़ में भूमि विवाद को लेकर एक सरकारी अधिकारी की पीट-पीटकर जान ले ली गई। दोनों मामलों में पुलिस जांच में जुटी है।

देवघर में मां-बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला, रामगढ़ में रजिस्ट्रार की पीट-पीटकर हत्या

Jharkhand Crime News: झारखंड में मंगलवार को हत्या की दो अलग-अलग वारदातों ने सनसनी फैला दी। देवघर जिले में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला और उसके 12 वर्षीय बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि रामगढ़ जिले में भूमि विवाद को लेकर गिरिडीह में तैनात एक सरकारी अधिकारी की कथित तौर पर लाठी-डंडों और पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दोनों मामलों की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

देवघर में सोते समय मां-बेटे की बेरहमी से हत्या

पुलिस के मुताबिक, देवघर जिले के हेठ नवाडीह गांव में मंगलवार तड़के रात करीब 1 से 2 बजे के बीच अज्ञात हमलावर एक घर में घुस आए। उन्होंने 38 वर्षीय रुबेदा बीबी और उनके 12 वर्षीय बेटे पर कुल्हाड़ी और हथौड़े से हमला कर दिया। हमलावरों ने दोनों के चेहरे और गर्दन पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के समय घर में महिला की पुत्रवधू भी मौजूद थी, जबकि बड़ा बेटा काम के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था। देवघर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है।

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रामगढ़ में भूमि विवाद ने ली सरकारी अधिकारी की जान

वहीं रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के बलसागरा गांव में भूमि विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मृतक की पहचान 53 वर्षीय बालेश्वर पटेल के रूप में हुई है, जो गिरिडीह जिले में उप-पंजीयक (Sub-Registrar) के पद पर तैनात थे।

पुलिस के अनुसार, पटेल मंगलवार को विवादित जमीन पर पहुंचे थे, जहां पहले से निर्माण सामग्री रखी हुई थी। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और रिश्तेदारों ने कथित तौर पर उन पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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रामगढ़ के एसडीपीओ आलोक रंजन ने बताया कि इस मामले में छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से लाठी-डंडे और पत्थर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों मामलों की अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है।

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लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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