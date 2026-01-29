Hindustan Hindi News
झारखंड निकाय चुनाव में आज से होंगे नामांकन, कब है आखिरी डेट

संक्षेप:

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बुधवार को सूचना प्रकाशित कर दी है। अब आज से इन चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

Jan 29, 2026 06:36 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बुधवार को सूचना प्रकाशित कर दी। 29 जनवरी से नौ नगर निगम समेत 48 निकायों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो चार फरवरी तक चलेगी।

निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 फरवरी को होगा। उसी दिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की इंटर की भाषा (हिन्दी) की परीक्षा पहले से तय है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को समीक्षा करने का निर्देश दिया है। एक-दो दिन में जैक अध्यक्ष डॉ नटवा हांसदा राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी को पत्र लिखकर मतदान की तिथि एक दिन बढ़ाने का आग्रह कर सकते हैं।

शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह के अनुसार, 23 फरवरी को मतदान और इंटर की परीक्षा भी है। जैक को परीक्षा तिथि की पुनर्समीक्षा के लिए कहा गया है। इधर, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार, निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 फरवरी को ही होगा। कई बार पत्राचार के बाद जब जैक ने परीक्षा की तिथि बताई, तबतक चुनाव कार्यक्रम की मंजूरी मिल चुकी थी। अब जैक परीक्षा की तिथि बढ़ा सकता है या फिर परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकता है।

जैक के सूत्रों की माने तो दिसंबर में ही निर्वाचन आयोग को मैट्रिक-इंटर समेत आठवीं, नौवीं व 11वीं की परीक्षा की तिथि की जानकारी दे दी गई थी। मैट्रिक-इंटर परीक्षा का कार्यक्रम नवंबर में ही प्रकाशित कर दिया गया है।

