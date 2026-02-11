Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand municipal elections 15th finance commission fund urban development ranchi
गुड न्यूज! झारखंड में निकाय चुनाव के साथ खुलेगा फंड का पिटारा, केंद्र से मिलेंगे 2148 करोड़

गुड न्यूज! झारखंड में निकाय चुनाव के साथ खुलेगा फंड का पिटारा, केंद्र से मिलेंगे 2148 करोड़

संक्षेप:

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पिछले तीन वर्षों से लंबित 15वें वित्त आयोग की 2148 करोड़ की राशि मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। चुनाव न होने के कारण केंद्र ने यह फंड रोक रखा था।

Feb 11, 2026 07:26 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, सत्यदेव यादव। रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य के शहरी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि के रूप में झारखंड को करीब 2148 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह राशि बीते तीन वर्षों से नगर निकायों के गठन नहीं होने के कारण रोकी गई थी। राशि जारी होने के बाद पेयजल, सड़क, नाली, पार्क, बाजार, बस स्टैंड जैसे बुनियादी शहरी ढांचे के विकास कार्यों में तेजी आएगी।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने भारत सरकार को पत्र भेजकर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की औपचारिक जानकारी दे दी है। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। हर वर्ष के हिसाब से 728 करोड़ रुपये की राशि झारखंड को मिलनी है।

लंबित योजनाओं को प्राथमिकता, नई कार्ययोजना के निर्देश

नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगामी बजट और केंद्र से मिलने वाली राशि को ध्यान में रखते हुए शहरों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और संसाधनों के विकास की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। मंत्री ने कहा कि राशि मिलते ही लंबे समय से अटके विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को सीधा लाभ मिल सके। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में बताया है कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही शहरी स्थानीय निकायों का गठन कर लिया जाएगा। इसके बाद वित्त आयोग की राशि के उपयोग में कोई बाधा नहीं रहेगी।

ये भी पढ़ें:झारखंड में चला प्रशासन का पंजा, जेल में बंद मेयर प्रत्याशी की इमारत को तोड़ा

तीन वर्षों से इसलिए अटकी थी राशि

केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक नगर निकायों का गठन नहीं होता, तब तक 15वें वित्त आयोग की राशि जारी नहीं की जा सकती। चूंकि यह राशि सीधे शहरी स्थानीय निकायों को दी जाती है, इसलिए निकायों के अभाव में विकास कार्यों के क्रियान्वयन का कोई वैधानिक माध्यम नहीं था। इसी कारण झारखंड के शहरी क्षेत्रों में बीते तीन वर्षों से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं ठप पड़ी थीं।

पंचायतों को भी मिलने लगी केंद्रीय राशि

पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग की बेसिक (अनटाइड) ग्रांट की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। इसके तहत राज्य को 275.12 करोड़ रुपये मिलेंगे। मंत्रालय ने बताया कि झारखंड ने पंचायतों के गठन, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं की अपलोडिंग, खातों के समापन, ऑडिट और राज्य वित्त आयोग से जुड़ी सभी वैधानिक शर्तों को पूरा कर लिया है। पहली किस्त 24 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसे समय पर पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

ये काम होंगे

  • सड़क, नाली,वेंडिंग जोन बनेंगे
  • तालाबों का विकास एवं पुनर्विकास
  • बस/ऑटो स्टैंड का विकास
  • बाजार परिसर, कार्यालय, सामुदायिक केंद्र, विवाह हॉल बनेंगे
  • पार्क/ग्रीन पार्क का विकास
  • जलापूर्ति व हारवेस्टिंग और वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली बनेगी

ये भी पढ़ें:झारखंड की अदालतों में अब 'नो पास, नो एंट्री', 5 कोर्ट में लागू होगा डिजिटल कवच

हाई पावर कमेटी करेगी योजनाओं का चयन

राशि जारी होने के बाद हाई पावर कमेटी के माध्यम से विकास योजनाओं का चयन किया जाएगा। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और जरूरत के मुताबिक शहरों के लिए परियोजनाएं तय की जा सकेंगी। विभाग का लक्ष्य है कि शहरी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण और सार्वजनिक सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

15वें वित्त आयोग से होने वाले प्रमुख विकास कार्य

15वें वित्त आयोग के अंतर्गत मिलने वाली राशि से राज्य के शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस मद के अंतर्गत 728 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। तीन वर्षों की राशि से कार्यों को और अधिक विस्तार दिया जा सकेगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;