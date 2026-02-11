गुड न्यूज! झारखंड में निकाय चुनाव के साथ खुलेगा फंड का पिटारा, केंद्र से मिलेंगे 2148 करोड़

संक्षेप: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पिछले तीन वर्षों से लंबित 15वें वित्त आयोग की 2148 करोड़ की राशि मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। चुनाव न होने के कारण केंद्र ने यह फंड रोक रखा था।

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य के शहरी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि के रूप में झारखंड को करीब 2148 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह राशि बीते तीन वर्षों से नगर निकायों के गठन नहीं होने के कारण रोकी गई थी। राशि जारी होने के बाद पेयजल, सड़क, नाली, पार्क, बाजार, बस स्टैंड जैसे बुनियादी शहरी ढांचे के विकास कार्यों में तेजी आएगी।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने भारत सरकार को पत्र भेजकर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की औपचारिक जानकारी दे दी है। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। हर वर्ष के हिसाब से 728 करोड़ रुपये की राशि झारखंड को मिलनी है।

लंबित योजनाओं को प्राथमिकता, नई कार्ययोजना के निर्देश नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगामी बजट और केंद्र से मिलने वाली राशि को ध्यान में रखते हुए शहरों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और संसाधनों के विकास की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। मंत्री ने कहा कि राशि मिलते ही लंबे समय से अटके विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को सीधा लाभ मिल सके। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में बताया है कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही शहरी स्थानीय निकायों का गठन कर लिया जाएगा। इसके बाद वित्त आयोग की राशि के उपयोग में कोई बाधा नहीं रहेगी।

तीन वर्षों से इसलिए अटकी थी राशि केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक नगर निकायों का गठन नहीं होता, तब तक 15वें वित्त आयोग की राशि जारी नहीं की जा सकती। चूंकि यह राशि सीधे शहरी स्थानीय निकायों को दी जाती है, इसलिए निकायों के अभाव में विकास कार्यों के क्रियान्वयन का कोई वैधानिक माध्यम नहीं था। इसी कारण झारखंड के शहरी क्षेत्रों में बीते तीन वर्षों से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं ठप पड़ी थीं।

पंचायतों को भी मिलने लगी केंद्रीय राशि पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग की बेसिक (अनटाइड) ग्रांट की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। इसके तहत राज्य को 275.12 करोड़ रुपये मिलेंगे। मंत्रालय ने बताया कि झारखंड ने पंचायतों के गठन, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं की अपलोडिंग, खातों के समापन, ऑडिट और राज्य वित्त आयोग से जुड़ी सभी वैधानिक शर्तों को पूरा कर लिया है। पहली किस्त 24 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसे समय पर पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

ये काम होंगे सड़क, नाली,वेंडिंग जोन बनेंगे

तालाबों का विकास एवं पुनर्विकास

बस/ऑटो स्टैंड का विकास

बाजार परिसर, कार्यालय, सामुदायिक केंद्र, विवाह हॉल बनेंगे

पार्क/ग्रीन पार्क का विकास

जलापूर्ति व हारवेस्टिंग और वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली बनेगी

हाई पावर कमेटी करेगी योजनाओं का चयन राशि जारी होने के बाद हाई पावर कमेटी के माध्यम से विकास योजनाओं का चयन किया जाएगा। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और जरूरत के मुताबिक शहरों के लिए परियोजनाएं तय की जा सकेंगी। विभाग का लक्ष्य है कि शहरी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण और सार्वजनिक सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।