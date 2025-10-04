कब होगा झारखंड निकाय चुनाव? आयोग ने सौंप दी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट; रास्ता साफ

झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग ने ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब साल 2026 के जनवरी महीने में चुनाव कराने की तैयारी है।

झारखंड के निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट शुक्रवार को नगर विकास विभाग को सौंप दी। रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता ने की। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अलका तिवारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। इसके साथ ही पिछले ढाई साल से अधिक समय से लंबित निकाय चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो गई है। इन प्रक्रियाओं के पूरी होने के साथ ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। नगर विकास विभाग की मानें तो राज्य सरकार दिसंबर या जनवरी तक नगर निकाय चुनाव करा सकती है।

हालांकि इसकी कुछ प्रक्रिया अभी बाकी है। राज्य सरकार अब ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट पर कार्मिक, विधि एवं वित्त विभाग से विस्तृत समीक्षा कराएगी। विभागों से स्वीकृति लेकर इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा। निर्धारित आरक्षण तय करने की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची भी जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया को पूरी होने में नवंबर के मध्य तक का समय लग सकता है। ऐसे में दिसंबर से जनवरी तक निकाय चुनाव कराना आसान हो जाएगा।

आयोग के अध्यक्ष को 21 अगस्त को सौंपी गई थी रिपोर्ट निकाय चुनाव कराने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सभी 48 नगर निकायों में डोर-टू-डोर सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में किसी तरह की त्रुटि न रहे, इसके लिए फाइनल रिपोर्ट बनाने का जिम्मा निविदा के माध्यम से संत जेवियर कॉलेज को सौंपा गया था। बीते 21 अगस्त को संत जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर ने आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव को फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी। फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में मध्य प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत समर्पित रिपोर्ट का अध्ययन झारखंड राज्य के परिदृश्य में किया गया है। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट में निकायवार पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतदाताओं की कुल संख्या की जानकारी दी गई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 48 निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाना है।