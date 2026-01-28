Hindustan Hindi News
झारखंड में निकाय चुनावों का ऐलान, कौन दे पाएगा वोट; आयोग ने कर दिया साफ

संक्षेप:

झारखंड में निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है। इस दौरान 23 फरवरी को राज्य में मतदान होगा और 27 फरवरी को मतगणना भी हो जाएगी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि इन चुनावों में वोट कौन-कौन कर पाएगा।

Jan 28, 2026 06:20 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में नौ नगर निगम समेत 48 निकायों के चुनाव की घोषणा मंगलवार को की। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नगर निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान, जबकि 27 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। आयोग ने इसके लिए शिड्यूल भी जारी कर दिया है। इस दौरान देरी से हो रहे इस चुनाव में कौन वोट कर पाएगा, को लेकर भी स्थिति साफ हो गई है।

एक अक्तूबर 2024 तक बने मतदाता देंगे वोट

नगर निकाय चुनाव में एक अक्तूबर 2024 तक बने मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। इसके बाद बने मतदाता नगर निकाय चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान करने के लिए वोटर के पहचान के लिए एपिक कार्ड होना चाहिए। एपिक कार्ड नहीं मिलने पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज के आधार पर भी वोट डाला जा सकेगा।

निकायों का कार्यकाल 2023 में ही हो गया था खत्म

झारखंड में आखिरी बार अप्रैल 2018 में 34 नगर निकायों का चुनाव कराया गया था। इनका कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो चुका था। इससे पहले पहली बार वर्ष 2008 में रांची नगर निगम समेत कुल 28 नगर निकायों में चुनाव कराया गया। फिर वर्ष 2010 में धनबाद एवं देवघर नगर निगम समेत 8 नगर निकायों में चुनाव हुआ था। वर्ष 2013 में 28 नगर निकायों और वर्ष 2015 में 08 नगर निकायों में चुनाव कराए गए। वर्ष 2026 में सभी 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव का ऐलान, 27 फरवरी को रिजल्ट

बीते साल 30 मई को रांची दौरे के क्रम में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा था कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में चुनाव कराने पर केंद्र से रोकी गई अनुदान राशि जारी होगी। अनुदान राशि तीन वित्त वर्ष (2023-24, 2024-25 और 2025-26) के लिए होगी। बता दें कि चुनाव नहीं होने से केंद्र के पास राज्य का वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए क्रमशः 713-713 करोड़ रुपए बकाया है। इस हिसाब से पिछले तीन वर्षों के लिए राशि करीब 2000 करोड़ से अधिक होगी। बता दें कि नागरिक सुविधाओं के लिए केंद्र द्वारा वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को ग्रांट स्वीकृत किया जाता है।

Jharkhand News
