झारखंड नगर निकाय चुनाव: 48 नगर निकायों के लिए वोटिंग शुरू, मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा
झारखंड के नौ नगर निगम समेत 48 नगर निकायों के लिए सोमवार को सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों में पहुंच चुकी है।
झारखंड के नौ नगर निगम समेत 48 नगर निकायों के लिए सोमवार को सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों में पहुंच चुकी है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू गई है, जो शाम पांच बजे तक चलेगी।
बैलेट पेपर पर होने वाले नगर निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 562 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 235 महिलाएं और 327 पुरुष व अन्य प्रत्याशी हैं। वहीं, वार्ड पार्षद और पंचायत सदस्य के लिए 5562 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 2727 महिलाएं और 283 पुरुष और अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
राज्य के 43,43,295 मतदाता महापौर, अध्यक्ष, वार्ड पार्षद और पंचायत सदस्य का चुनाव करेंगे। राज्य में 1087 वार्डों में चुनाव होगा। इसके लिए 4307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 2134 भवनों में स्थित होंगे। इसमें 963 सामान्य मतदान केंद्र, 2445 संदेवनशील मतदान केंद्र और 896 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं।
सुरक्षा कड़ी, देर शाम तक बूथों पर पहुंचे मतदानकर्मी
निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में पुलिस- प्रशासन को मतदान केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। वहीं सभी मतदानकर्मी निर्धारित मतदान केंद्रों पर रविवार की शाम तक पहुंच गए। शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जा रही है। मतदान में व्यवधान डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर, शनिवार को शाम पांच बजे चुनाव का शोर थमते ही उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया। प्रत्याशी डोर-टू-डोर जनसंपर्क करते दिखे।
कौन-कौन कर सकेगा मतदान
नगर निकाय चुनाव में एक अक्टूबर 2024 तक बने मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। इसके बाद बने मतदाता नगर निकाय चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान करने के लिए वोटर के पहचान के लिए एपिक कार्ड होना चाहिए। एपिक कार्ड नहीं रहने पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज के आधार पर भी वोट डाला जा सकेगा।
नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर होगा। महापौर और अध्यक्ष के लिए गुलाबी रंग का बैलेट पेपर होगा, जबकि पार्षद और पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर होगा। मतदान केंद्रों में एक मत पेटी रखी जाएगी। इसें ही मेयर या अध्यक्ष और पार्षद या पंचायत सदस्य के बैलेट पेपर को डालना होगा। मतदाता किसी एक प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिह्न के आगे मुहर लगाकर अपना वोट डाल सकेंगे।
