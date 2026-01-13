कब होंगे झारखंड में नगर निकाय चुनाव, राज्यपाल ने दे दी मंजूरी; डेट भी आ गई

संक्षेप: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख लगभग तय हो गई है। चुनाव के प्रस्ताव को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को सहमति दे दी। 27 जनवरी को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जबकि मतदान 25 या 26 फरवरी को कराए जा सकते हैं।

झारखंड में नगर निकाय चुनाव के प्रस्ताव को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को सहमति दे दी। 27 जनवरी को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जबकि मतदान 25 या 26 फरवरी को कराए जा सकते हैं। 28 फरवरी या एक मार्च को मतगणना हो सकती है। तीन-चार मार्च को होली है, ऐसे में चुनाव प्रक्रिया इससे पहले पूरी कर लिये जाने का प्रस्ताव है।

सूत्रों की मानें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी को अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसके एक सप्ताह में सारी तैयारियां पूरी की जाएंगी। 26 जनवरी के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकेगी। सात कार्य दिवसों तक नामांकन की अवधि हो सकेगी। ऐसे में तीन-चार फरवरी तक नामांकन होगा। स्क्रूटनी और नामांकन वापसी के लिए दो से तीन दिनों का समय दिया जा सकेगा। ऐसे में छह-सात फरवरी तक स्क्रूटनी व नामांकन वापसी की सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकेंगी। इसके बाद 10 फरवरी तक प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जा सकेगा।