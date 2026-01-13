Hindustan Hindi News
कब होंगे झारखंड में नगर निकाय चुनाव, राज्यपाल ने दे दी मंजूरी; डेट भी आ गई

कब होंगे झारखंड में नगर निकाय चुनाव, राज्यपाल ने दे दी मंजूरी; डेट भी आ गई

संक्षेप:

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख लगभग तय हो गई है। चुनाव के प्रस्ताव को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को सहमति दे दी। 27 जनवरी को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जबकि मतदान 25 या 26 फरवरी को कराए जा सकते हैं।

Jan 13, 2026 08:18 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के प्रस्ताव को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को सहमति दे दी। 27 जनवरी को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जबकि मतदान 25 या 26 फरवरी को कराए जा सकते हैं। 28 फरवरी या एक मार्च को मतगणना हो सकती है। तीन-चार मार्च को होली है, ऐसे में चुनाव प्रक्रिया इससे पहले पूरी कर लिये जाने का प्रस्ताव है।

सूत्रों की मानें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी को अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसके एक सप्ताह में सारी तैयारियां पूरी की जाएंगी। 26 जनवरी के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकेगी। सात कार्य दिवसों तक नामांकन की अवधि हो सकेगी। ऐसे में तीन-चार फरवरी तक नामांकन होगा। स्क्रूटनी और नामांकन वापसी के लिए दो से तीन दिनों का समय दिया जा सकेगा। ऐसे में छह-सात फरवरी तक स्क्रूटनी व नामांकन वापसी की सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकेंगी। इसके बाद 10 फरवरी तक प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जा सकेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ही कैबिनेट की स्वीकृति के लिए चुनावी कार्यक्रमों की सूची सरकार को भेज दी थी। कैबिनेट में चुनाव कार्यक्रम संबंधी बंद लिफाफे पर सहमति दे दी गई। उसके बाद उसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
