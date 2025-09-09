झारखंड के शहरों में एंट्री करने वाले कमर्शियल वाहनों पर लगेगा टैक्स, नगर निकाय वसूलेंगे
झारखंड सरकार ने नगर निकायों को अब कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूलने का अधिकार दिया है, जिसके लिए 'झारखंड नगरपालिका पथ कर नियमावली-2025' को लागू करने की तैयारी है, जिसका उद्देश्य निकाय क्षेत्रों में टोल टैक्स को नियमित करना और सड़क सेवाओं को बेहतर बनाना है।
नगर निगम हों या नगर परिषद और नगर पंचायत, अब सभी नगर निकाय कॉमर्शियल वाहनों से टैक्स ले सकेंगे। झारखंड में सरकार स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। इसके लिए झारखंड नगरपालिका पथ कर नियमावली-2025 लागू की जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसे लेकर एक सितंबर को नियमावली का प्रारूप जारी कर दिया है। इसके तहत एक अक्तूबर तक आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। नई नियमावली झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (1)(ठ) के तहत लाई गई है।
कमर्शियल वाहनों के लिए नया नियम
दरअसल राज्य सरकार नगर निकायों की सीमाओं के भीतर टोल टैक्स लगाने एवं संग्रहण को विनियमित और सुगम बनाने समेत सड़क सेवाओं को बढ़ाने की तैयारी में है। यह तैयारी उसी की कड़ी है।
जानकारी के अनुसार, निकाय अपने क्षेत्रों को जोन में बांटकर प्रत्येक जोन के लिए सुरक्षित जमा निर्धारित करने को रोड टैक्स पर कॉमर्शियल वाहनों के परिचालन का सर्वेक्षण कराएंगे। फिर उसी आधार पर संबंधित जिले के डीसी द्वारा सुरक्षित जमा निर्धारित किया जाएगा। निकाय प्रत्येक जोन के लिए टेंडर निकालेंगे।