झारखंड के शहरों में एंट्री करने वाले कमर्शियल वाहनों पर लगेगा टैक्स, नगर निकाय वसूलेंगे

नगर निगम हों या नगर परिषद और नगर पंचायत, अब सभी नगर निकाय कॉमर्शियल वाहनों से टैक्स ले सकेंगे। झारखंड में सरकार स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। इसके लिए झारखंड नगरपालिका पथ कर नियमावली-2025 लागू की जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसे लेकर एक सितंबर को नियमावली का प्रारूप जारी कर दिया है। इसके तहत एक अक्तूबर तक आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। नई नियमावली झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (1)(ठ) के तहत लाई गई है।