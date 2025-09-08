Jharkhand mukti morcha strategy for bihar elections seat sharing india bloc Hemant soren all details गठबंधन का भी ख्याल, सीटों पर न फंसे पेच; बिहार चुनाव के लिए क्या है JMM की रणनीति?, Jharkhand Hindi News - Hindustan
गठबंधन का भी ख्याल, सीटों पर न फंसे पेच; बिहार चुनाव के लिए क्या है JMM की रणनीति?

झामुमो महासचिव विनोद पांडेय के अनुसार पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए महागठबंधन में शामिल साथी दलों राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वाम दलों की राय को वरीयता देगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन प्राथमिकता है और चुनाव भी लड़ने हैं, पार्टी का विस्तार भी करना है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीMon, 8 Sep 2025 09:31 AM
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने साफ किया है कि गठबंधन की मजबूती उसकी प्राथमिकता होगी, लेकिन साथ ही चुनाव लड़कर संगठन का विस्तार भी सुनिश्चित किया जाएगा।

झामुमो महासचिव विनोद पांडेय के अनुसार पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए महागठबंधन में शामिल साथी दलों राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वाम दलों की राय को वरीयता देगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन प्राथमिकता है और चुनाव भी लड़ने हैं, पार्टी का विस्तार भी करना है। झामुमो ने बिहार में एक दर्जन से अधिक सीटों पर दावेदारी पेश की है। लेकिन, रणनीतिक दृष्टि से सीटों की संख्या पर विमर्श का विकल्प झामुमो ने खोल रखा है।

पार्टी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका और जमुई जैसे इलाकों में जल्द ही पर्यवेक्षक भेजेगी। इन सीटों पर आदिवासी और पिछड़े वर्ग को साधकर झामुमो प्रत्याशी देने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि इन क्षेत्रों में संगठनात्मक ढांचा और स्थानीय प्रभाव उसे मजबूत स्थिति दिला सकते हैं।

राजद के साथ सीटों की अदला-बदली और संतुलन को लेकर बातचीत चल रही है। झामुमो की रणनीति है कि जहां उसका जनाधार मजबूत है, वहां उसे प्राथमिकता मिले, जबकि सहयोगी दलों की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा जाए। पांडेय ने कहा कि गठबंधन की एकता को हर हाल में मजबूत बना कर रखा जाएगा।

पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में पारदर्शिता और स्थानीय राय को महत्व देने का फैसला किया है। जल्द ही झामुमो की एक टीम बिहार भेजी जाएगी, जो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय लेकर संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार करेगी। आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है और जीत की संभावना को प्राथमिक आधार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में मिली सफलता से झामुमो के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी बिहार में भी रोजगार, शिक्षा और भूमि अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर चुनावी अभियान चलाएगी। झामुमो का मानना है कि गठबंधन की मजबूती और रणनीतिक तालमेल से बिहार में भाजपा-जदयू गठजोड़ को कड़ी चुनौती दी जा सकती है।