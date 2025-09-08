गठबंधन का भी ख्याल, सीटों पर न फंसे पेच; बिहार चुनाव के लिए क्या है JMM की रणनीति?

झामुमो महासचिव विनोद पांडेय के अनुसार पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए महागठबंधन में शामिल साथी दलों राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वाम दलों की राय को वरीयता देगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन प्राथमिकता है और चुनाव भी लड़ने हैं, पार्टी का विस्तार भी करना है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने साफ किया है कि गठबंधन की मजबूती उसकी प्राथमिकता होगी, लेकिन साथ ही चुनाव लड़कर संगठन का विस्तार भी सुनिश्चित किया जाएगा।

झामुमो महासचिव विनोद पांडेय के अनुसार पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए महागठबंधन में शामिल साथी दलों राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वाम दलों की राय को वरीयता देगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन प्राथमिकता है और चुनाव भी लड़ने हैं, पार्टी का विस्तार भी करना है। झामुमो ने बिहार में एक दर्जन से अधिक सीटों पर दावेदारी पेश की है। लेकिन, रणनीतिक दृष्टि से सीटों की संख्या पर विमर्श का विकल्प झामुमो ने खोल रखा है।

पार्टी किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका और जमुई जैसे इलाकों में जल्द ही पर्यवेक्षक भेजेगी। इन सीटों पर आदिवासी और पिछड़े वर्ग को साधकर झामुमो प्रत्याशी देने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि इन क्षेत्रों में संगठनात्मक ढांचा और स्थानीय प्रभाव उसे मजबूत स्थिति दिला सकते हैं।

राजद के साथ सीटों की अदला-बदली और संतुलन को लेकर बातचीत चल रही है। झामुमो की रणनीति है कि जहां उसका जनाधार मजबूत है, वहां उसे प्राथमिकता मिले, जबकि सहयोगी दलों की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा जाए। पांडेय ने कहा कि गठबंधन की एकता को हर हाल में मजबूत बना कर रखा जाएगा।