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झारखंड मंईयां सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट, महिलाओं के खातों में भेजा गया मार्च का पैसा

Apr 06, 2026 08:48 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मार्च महीने की राशि को लाभार्थियों के खातों में भेजना शुरू कर दी गई है। रांची जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत मार्च माह की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

झारखंड मंईयां सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट, महिलाओं के खातों में भेजा गया मार्च का पैसा

झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मार्च महीने की राशि को लाभार्थियों के खातों में भेजना शुरू कर दी गई है। रांची जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत मार्च माह की राशि का भुगतान कर दिया गया है। जिले की कुल 3 लाख 89 हजार 296 महिलाओं के बैंक खातों में आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति लाभुक 2500 रुपये के अनुसार कुल 97 करोड़ 32 लाख 40 हजार रुपये भेजे गए हैं। इस तरह अब रांची में महिलाओं को उनके मार्च महीने की मंईयां सम्मान राशि का पैसा मिल गया है।

मंईयां सम्मान योजना के मार्च की राशि को लेकर जानकारी देते हुए मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब न हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभुक को राशि प्राप्ति में कोई समस्या होती है, तो उसका त्वरित समाधान किया जाएगा। जिला प्रशासन इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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जेएमएम ने किया था वादा

बता दें कि साल 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने वादा किया था कि प्रदेश में उनकी सरकार आने के बाद वो प्रदेश की महिलाओं के खातों में हर महीने 2500 रुपए भेजेंगे। जब चुनावी नतीजे आए तो उन्हें जीत मिली और प्रदेश की महिलाओं के खातों में पैसे भी भेजने शुरू कर दिए गए। अब महिलाओं के खातों में साल 2026 के मार्च महीने का पैसा भी भेज दिया गया है। इससे पहले भी हर महीने का पैसा महिलाओं को उनके खातों में भेजा जा रहा है। हालांकि, इस योजना के कारण झारखंड की अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव पड़ रहा है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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