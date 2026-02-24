मंईयां सम्मान योजना बनेगी और प्रभावी, होने जा रहा ये बड़ा बदलाव; जान लें
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल के नए मॉड्यूल को विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकारर की तरफ से यह महिलाओं को हो रही समस्याओं के चलते उठाया गया है।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल के नए मॉड्यूल को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह कदम मुख्य रूप से नए आवेदनों के पंजीकरण, पूर्व में हुई त्रुटियों के सुधार और ऑनलाइन प्रोसेसिंग की सुस्त रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
महिलाओं को हो रही परेशानी
योजना की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मान राशि प्राप्त करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों के सहायक निदेशकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने आदेश दिया है कि जिन खातों में अब तक सम्मान राशि नहीं पहुंची है, उनका तत्काल सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके। सरकार को उम्मीद है कि पोर्टल के नए मॉड्यूल के आने से डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता आएगी और त्रुटि सुधार की प्रक्रिया आसान होगी, जिससे पात्र महिलाओं के खातों में राशि ससमय भेजी जा सकेगी।
7.42 लाख आवेदन लंबित, रांची सबसे आगे
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पोर्टल में कुल 7,42,446 लाभुकों के आवेदन लंबित होने की बात सामने आई। इसमें सबसे अधिक आवेदन रांची, धनबाद और पलामू जिले में है, जहां क्रमश: 71,734, 68,307 और 67,231 आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा हजारीबाग में 53,800, गढ़वा में 48,858, देवघर में 43,692, पूर्वी सिंहभूम में 39,406, बोकारो में 33,009, साहिबगंज में 32,299, रामगढ़ में 29,233, चतरा में 28,193, दुमका में 27,979, गोड्डा में 26,473, सरायकेला-खरसावां में 26,427, पश्चिमी सिंहभूम में 24,772, गुमला में 24,760, पाकुड़ में 21,092, गिरिडीह में 16,586, लातेहार में 18,442, कोडरमा में 10,148, लोहरदगा में 8977, जामताड़ा में 8291, खूंटी में 6633 सहित सिमडेगा में 6104 आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर