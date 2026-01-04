बेटी की मौत का बदला लेने के लिए मां का खौफनाक प्लान, झारखंड में शख्स को उतारा मौत के घाट

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand mother horrific plan to avenge her daughter death Killed Man Over alleged witchcraft
झारखंड के गढ़वा जिले में पुलिस ने जादू-टोना करने के शक में एक शख्स की हत्या के आरोप में एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला ने बेटी की मौत के बाद शख्स की हत्या की साजिश रची थी।

Jan 04, 2026 09:52 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गढ़वा, भाषा
झारखंड के गढ़वा जिले में पुलिस ने जादू-टोना करने के शक में एक शख्स की हत्या के आरोप में एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला ने बेटी की मौत का बदला लेने के लिए शख्स की हत्या की साजिश रची थी। बंसीधर नगर के उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस को शनिवार को भावनथपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत भावनथपुर-केतार मुख्य सड़क पर दुधमनिया घाट के पास एक यात्री शेड में एक अज्ञात शव के बारे में सूचना मिली थी।

अधिकारी ने बताया, घटनास्थल से मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान रुखी राजवार के तौर पर हुई। वह पलामू जिले के पांडू पुलिस थाना क्षेत्र के मुरमा कला गांव का रहने वाला था। मृतक को सिर में गोली मारी गई थी।

एसडीपीओ ने बताया कि जांच के दौरान पलामू जिले के उन्तारी रोड पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सेमरी गांव की निवासी सीता राजवार को हिरासत में लिया गया। अधिकारी ने बताया, पूछताछ के दौरान उसने अपने चचेरी बहन के पति मनोज राजवार के साथ मिलकर रुखी की हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की। ​​जांच के दौरान सिंहितोली गांव की निवासी मनमती कुंवर की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

बेटी की मौत का बदला लेने के लिए हत्या की साजिश

पुलिस के अनुसार, सीता की बेटी की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। अंधविश्वास के कारण, उसे बताया गया था कि उसकी बेटी की मौत जादू-टोने के चलते हुई है। रुखी राजवार पर जादू-टोना करने का भीआरोप था, जिसके चलते सीता ने उसकी हत्या की योजना बनाई।

एसडीपीओ ने बताया कि शुक्रवार रात तीनों आरोपी रुखी को बाइक पर बिठाकर भवनथपुर-केतार रोड ले गए, जहां शराब पीने के बाद सीता ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने हथियार को घटनास्थल के पास छिपा दिया। आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने दो देसी पिस्तौल, एक जिंदा 3.15 बोर कारतूस, एक खाली कारतूस, एक मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की।

तीनों आरोपियों को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार महिला मनमती कुंवर पहले भी जादू-टोने से जुड़े एक मामले में जेल की सजा काट चुकी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Jharkhand Jharkhand News
