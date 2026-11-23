बेटियों की चाय और मैगी में मिलाया जहर, फिर मां ने खुद भी कर ली आत्महत्या; झारखंड में खौफनाक वारदात
पिंकी ने 3 नवंबर को अपनी तीनों बेटियों को मैगी और चाय में कीटनाशक मिलाकर पिलाने के बाद खुद भी जहर खा लिया था। सभी की तबीयत बिगड़ने पर पड़ोसियों ने उन्हें एमजीएम अस्पताल पहुंचाया था।
झारखंड के जमशेदपुर में उलीडीह इलाके में स्थित ससुराल में प्रताड़ना से परेशान मां ने अपनी तीन बेटियों के साथ जहर खा लिया। महिला की पहचान पिंकी कुमारी के तौर पर हुई है। इस घटना के बाद पिंकी और उसकी चार साल की बेटी की मौत हो गई। दोनों ने एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
शनिवार देर रात ऋषिका की मौत हुई, जबकि रविवार सुबह साढ़े 11 बजे पिंकी ने अंतिम सांस ली। अन्य दो बेटियों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। घटना के बाद रविवार को मायके पक्ष के लोगों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना उलीडीह ओपी क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर-5 स्थित केदार बगान की है। पुलिस महिला के पति धर्मपाल मेहता और देवरानी गुड़िया को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि देवर राजीव फरार है।
बेटियों को मैगी, चाय में जहर मिलाकर खिलाया
पिंकी ने 3 नवंबर को अपनी तीनों बेटियों को मैगी और चाय में कीटनाशक मिलाकर पिलाने के बाद खुद भी जहर खा लिया था। सभी की तबीयत बिगड़ने पर पड़ोसियों ने उन्हें एमजीएम अस्पताल पहुंचाया था। इलाज के दौरान पिंकी ने पति धर्मपाल मेहता, सास-ससुर, देवर और देवरानी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उसका पति ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित कंपनी में काम करता है।
तीसरी बेटी के जन्म के बाद से प्रताड़ित करने का आरोप
पिंकी के अनुसार, तीसरी बेटी के जन्म के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। 22 अक्टूबर को देवरानी गुड़िया ने उसके खिलाफ उलीडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। पिंकी ने पुलिस से मदद के लिए कई बार गुहार लगाई थी। 28 अक्टूबर को वह उलीडीह थाना और फिर सिटी एसपी कार्यालय पहुंची थी। वहां लिखित शिकायत मांगी गई, लेकिन लिखने में असमर्थता के कारण अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकी। उसने पुलिस से मदद नहीं मिलने और घरेलू प्रताड़ना के कारण मानसिक रूप से टूटने की बात कही थी। नवादा से पहुंचे भाई आर्यन कुमार ने कुशवाहा समाज के नेता शिवकुमार भगत समेत अन्य लोगों पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने गिरफ्तारी के बाद ही शवों का पोस्टमार्टम कराने की मांग की।
इधर, उलीडीह ओपी प्रभारी मो. शारिक अली ने बताया मामले में दो लोगों को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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अदिति शर्मा
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