झारखंड में सबसे वांटेड नक्सली मिसिर बेसरा अरेस्ट, 2 करोड़ का था इनाम
झारखंड के धनबाद में सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन दौरा पहाड़ चलाया था। इसी दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें 2 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा भी शामिल है।
झारखंड में नक्सली विरोधी अभियान सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित CPI (माओवादी) पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 2.2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनाम था और वह 175 मामलों में वांटेड था। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने दावा किया कि देश के सबसे वाटेंड नक्सली नेताओं में से एक की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य से माओवादी खतरा लगभग खत्म हो गया है।
उन्होंने बताया कि 65 साल का बेसरा को मंगलवार शाम ऑपरेशन दौरा पहाड़ के दौरान बरवाड्डा पुलिस स्टेशन इलाके के मनियाडीह क्षेत्र से पकड़ा गया। डीजीपी ने कहा कि गिरिडीह जिले के मदनडीह गांव का रहने वाला बेसरा, CPI (माओवादी) का एकमात्र सक्रिय शीर्ष-रैंकिंग पोलित ब्यूरो सदस्य था। अधिकारी ने कहा, इस टॉप नक्सली पर झारखंड और ओडिशा सरकारों की ओर से कुल 2.20 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। वह झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 175 मामलों में वांटेड था।
इस ऑपरेशन के दौरान दो और नक्सलियों मेहनत उर्फ मोचू और गौरव को भी गिरफ्तार किया गया। मोचू पर 15 लाख रुपए का इनाम था। डीजीपी के मुताबिक, ये तीनों कुल 320 आपराधिक मामलों में वांटेड थे।
कौन है मिसिर बेसरा?
मिसिर बेसरा को सागर दा और भास्कर दा के नाम से भी जाना जाता है। वह 1980 में प्रतिबंधित संगठन में शामिल हुआ और2003 में इसकी केंद्रीय समिति का सदस्य बना। उसने झारखंड और पड़ोसी राज्यों में माओवादी नेटवर्क को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। अधिकारियों ने बताया कि बेसरा राज्य में हथियारबंद दस्ते बनाने में मुख्य भूमिका में था। झारखंड पुलिस के महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स) नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों माओवादी पिछले कुछ सालों में कई बड़े हमलों में शामिल थे, जिनमें 2005 में बिहार की जहानाबाद जेल से कैदियों को छुड़ाने की घटना, कई बैंक डकैतियां, बड़े पैमाने पर हथियार और गोला-बारूद की लूट और कई IED विस्फोट शामिल हैं।
उन्होंने कहा, वे 100 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मियों की मौत के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस ने बताया कि ये तीनों माओवादी पारसनाथ इलाके में नक्सली गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। अब सुरक्षा बल पूरे इलाके की तलाशी लेंगे और बाकी बचे 15-20 नक्सलियों का पता लगाने के लिए सघन अभियान चलाएंगे
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें