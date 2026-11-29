झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन समेत ग्रामीण घरों तक पेयजलापूर्ति सुविधा पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं।इन कदमों के तहत राज्य में अब तक 62 लाख में से 35 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के दो वर्ष (2024-2026) शनिवार को पूरे हो गए। इस दौरान राज्य सरकार ने ग्रामीणों तक पेयजलापूर्ति और स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता में रखा है। जलापूर्ति सुविधा को लेकर नीतिगत और संस्थागत मोर्चों पर कई अहम कदम उठाए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख जल जीवन मिशन 2.0 का प्रभावी क्रियान्वयन है। इसके लिए 2 जून 2026 को केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। इससे पूर्व जेजेएम-01 के तहत अब तक राज्य के 62,50,861 ग्रामीण परिवारों में से अब तक 35,06,267 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 56.09 प्रतिशत है।

97,535 पेयजलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत राज्य में कुल 97,535 पेयजलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 67,969 (69.68 प्रतिशत) पूर्ण हो चुकी हैं। इनमें से 56,226 योजनाएं (82.72 प्रतिशत) ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। राज्य के 29,404 गांवों में से 7,342 गांव शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन से आच्छादित हो चुके हैं। इनमें से 3,458 गांवों में ग्राम सभा के माध्यम से ‘हर घर जल’ का सत्यापन भी हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4,81,933 नलकूप लगाए गए हैं।

हर जिले में जल जांच लैब, जलसहियाएं भी करेंगी जांच इन दो वर्षों में जल की गुणवत्ता और तकनीकी नवाचार पर भी जोर दिया गया है। राज्य स्तर पर एक ओर सभी 24 जिलों में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त जल जांच प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त पतरातू (रामगढ़), राजमहल (साहेबगंज), नगर उटारी (गढ़वा), बरवाडीह (लातेहार) और ओरमांझी (रांची) समेत छह अवर प्रमंडल स्तरीय प्रयोगशालाओं को भी एनएबीएल मान्यता मिल चुकी हैं। जलसहियाओं को फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे ग्रामीण स्तर पर पानी की गुणवत्ता जांचती हैं। हर चार पंचायत पर एक के हिसाब से कुल 1,104 मास्टर जलसहिया चुनी गई हैं, जिन्हें नीति, जल गुणवत्ता और ओडीएफ प्लस जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में 97,256 सौर ऊर्जा आधारित एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से लगभग 25 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। अब तक 88,281 सौर पंप लगाए जा चुके हैं। ‘झार-जल’ मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बीते 11 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने हजारीबाग के कंचनपुर की मुखिया पिंकी राणा को सम्मानित किया।

27 लाख परिवारों को अभी भी कनेक्शन का इंतजार जल जीवन मिशन में कुल 97,535 योजनाओं में से केवल 67,969 (69.68%) भौतिक रूप से पूर्ण हुई हैं, यानी लगभग 30% योजनाएं अब भी अधूरी हैं। 62.50 लाख ग्रामीण परिवारों में से 35.06 लाख (56.09%) को ही नल कनेक्शन मिला है। शेष लगभग 27 लाख परिवार बचे हैं। योजनाओं की स्थिरता, भूमिगत जल स्रोतों का संरक्षण, 5 वर्ष बाद समितियों द्वारा संचालन-संपोषण, तथा समितियों व पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी प्रमुख चुनौतियां हैं।