Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand monsoon withdraws light rain alert dhanbad ranchi weather update
झारखंड वाले ध्यान दें! मॉनसून की विदाई के बाद भी होगी बारिश; इन जिलों में अलर्ट
Jharkhand Weather Update: झारखंड से मॉनसून की विदाई हो चुकी है, जो 10 सालों में सबसे जल्दी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के डिप्रेशन के चलते धनबाद समेत 10 जिलों में 2 और 3 अक्टूबर तक हल्की बारिश के आसार हैं।
Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 30 Sep 2025 07:50 AM
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।