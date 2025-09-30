jharkhand monsoon withdraws light rain alert dhanbad ranchi weather update

झारखंड वाले ध्यान दें! मॉनसून की विदाई के बाद भी होगी बारिश; इन जिलों में अलर्ट

Jharkhand Weather Update: झारखंड से मॉनसून की विदाई हो चुकी है, जो 10 सालों में सबसे जल्दी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के डिप्रेशन के चलते धनबाद समेत 10 जिलों में 2 और 3 अक्टूबर तक हल्की बारिश के आसार हैं।