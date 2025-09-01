झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, बारिश का दौर खत्म; लेकिन कल से आंधी-वज्रपात के आसार

झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है और बारिश का दौर थम गया है, हालांकि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र से कल से कुछ हिस्सों में आंधी और वज्रपात हो सकता है।

झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। आने वाले दिनों में बारिश के आसार न के बराबर हैं। हालांकि कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी और वज्रपात हो सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 2 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके असर से दो से पांच सितंबर तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात संभव है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर, झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं-कहीं गरज के साथ बहुत हल्के दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक 13.8 मिमी धनबाद के पंचेत में हुई। मौसम केंद्र के अनुसार, अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद दो दिन अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक कमी आ सकती है। देखें P05

अगस्त में सामान्य से 13 फीसदी कम बारिश अगस्त में झारखंड में मानसून की बारिश तो हुई पर सामान्य से कम हुई। 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच झारखंड में 290.6 मिमी बारिश को सामान्य बारिश माना जाता है। इस बार 251.5 मिलीमीटर ही बारिश हुई, जो सामान्य से 13 फीसदी कम है। देवघर, गढ़वा, गोड्डा, और पाकुड़ में सामान्य से कम बारिश हुई। शेष जिलों में सामान्य या उससे अधिक बारिश दर्ज हुई।