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झारखंड में मॉब लिंचिंग, बकरी चोरी के आरोप में युवक को भीड़ ने मार डाला, 3 को पुलिस ने बचाया

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, खूंटी
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Mob Lynching: झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। बिंदादिरी गांव में ग्रामीणों ने बकरी चोरी के आरोप में एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला। तीन अन्य को पुलिस ने बमुश्किल बचाया।

Jharkhand Mob Lynching
बकरी चोरी के आरोप में युवक को मार डाला

Mob Lynching: मुरहू की रूमुतकेल पंचायत स्थित बिंदादिरी गांव में रविवार देर रात बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पीटकर मार डाला। वहीं पिटाई से एक अन्य युवक घायल है। तीन अन्य को पुलिस ने रेस्क्यू किया। बताया गया है कि कुछ लोग कार से बकरी चोरी करने की नीयत से पहुंचे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया।

मृतक की पहचान गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र स्थित बघनी गांव निवासी दिलदार अंसारी के रूप में की गई। घायल फिरोज अंसारी का इलाज खूंटी सदर अस्पताल में चल रहा था, जहां से परिजन उसे अपने साथ घर ले गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात चार लोग कार से बिंदादिरी गांव पहुंचे। आरोप है कि वे एक किसान के घर से बकरियां चुराने का प्रयास कर रहे थे। तीन बकरियां कार पर लाद दी गई थीं। इसी दौरान बकरियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर मालिक की नींद खुल गई। उसने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण पहुंच गए और आरोपियों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें जंगल की ओर ले जाकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि चार लोगों में से दो को चोरी का दोषी मानते हुए ग्रामीणों ने रोके रखा। वहीं नेजाम अंसारी को निर्दोष मानकर उसके साथ मारपीट नहीं की गई, जबकि कार चालक गुड्डू अंसारी भाग निकला।

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ग्रामीणों के कब्जे से पुलिस ने तीन को छुड़ाया

सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे घटना की सूचना मिलने पर मुरहू थाना पुलिस गांव पहुंची और ग्रामीणों के कब्जे से तीन लोगों को मुक्त कराया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में दिलदार अंसारी की मौत हो गई। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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कार से बकरी चोरी करने पहुंचे थे, ग्रामीणों ने पकड़ा

एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि बिंदादिरी गांव मे कुछ लोग कार से बकरी चोरी करने की नीयत से पहुंचे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणो के पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हुई है। हमले में घायल नेजाम अंसारी के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं में जांच कर रही है।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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