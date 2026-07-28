झारखंड में मॉब लिंचिंग, बकरी चोरी के आरोप में युवक को भीड़ ने मार डाला, 3 को पुलिस ने बचाया
Mob Lynching: झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। बिंदादिरी गांव में ग्रामीणों ने बकरी चोरी के आरोप में एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला। तीन अन्य को पुलिस ने बमुश्किल बचाया।
Mob Lynching: मुरहू की रूमुतकेल पंचायत स्थित बिंदादिरी गांव में रविवार देर रात बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पीटकर मार डाला। वहीं पिटाई से एक अन्य युवक घायल है। तीन अन्य को पुलिस ने रेस्क्यू किया। बताया गया है कि कुछ लोग कार से बकरी चोरी करने की नीयत से पहुंचे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया।
मृतक की पहचान गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र स्थित बघनी गांव निवासी दिलदार अंसारी के रूप में की गई। घायल फिरोज अंसारी का इलाज खूंटी सदर अस्पताल में चल रहा था, जहां से परिजन उसे अपने साथ घर ले गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात चार लोग कार से बिंदादिरी गांव पहुंचे। आरोप है कि वे एक किसान के घर से बकरियां चुराने का प्रयास कर रहे थे। तीन बकरियां कार पर लाद दी गई थीं। इसी दौरान बकरियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर मालिक की नींद खुल गई। उसने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण पहुंच गए और आरोपियों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें जंगल की ओर ले जाकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि चार लोगों में से दो को चोरी का दोषी मानते हुए ग्रामीणों ने रोके रखा। वहीं नेजाम अंसारी को निर्दोष मानकर उसके साथ मारपीट नहीं की गई, जबकि कार चालक गुड्डू अंसारी भाग निकला।
ग्रामीणों के कब्जे से पुलिस ने तीन को छुड़ाया
सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे घटना की सूचना मिलने पर मुरहू थाना पुलिस गांव पहुंची और ग्रामीणों के कब्जे से तीन लोगों को मुक्त कराया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में दिलदार अंसारी की मौत हो गई। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
कार से बकरी चोरी करने पहुंचे थे, ग्रामीणों ने पकड़ा
एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि बिंदादिरी गांव मे कुछ लोग कार से बकरी चोरी करने की नीयत से पहुंचे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणो के पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हुई है। हमले में घायल नेजाम अंसारी के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं में जांच कर रही है।
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