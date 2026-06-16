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झारखंड में बीच सड़क अंधाधुंध फायरिंग; चेन छीन कर भाग रहे थे बदमाश; फिर बरसा दी पुलिस पर गोलियां

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, Jamshedpur
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झारखंड के जमशेदपुर में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। बदमाशों ने करीब पांच राउंड गोलियां चलाईं। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। 

झारखंड में बीच सड़क अंधाधुंध फायरिंग; चेन छीन कर भाग रहे थे बदमाश; फिर बरसा दी पुलिस पर गोलियां

झारखंड के जमशेदपुर शहर के सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में टेल्को में चेन छिनने के बाद भाग रहे बदमाशों ने पीछा कर रही पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों ने करीब पांच राउंड गोलियां चलाईं, फिर भी पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। घटना सोमवार देर शाम लगभग सात बजे जैप-6 के पास की है। बदमाशों के पास से एक पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। वहीं, गिरफ्तार बदमाशों में एक हरपाल सिंह उर्फ गबरू गोलमुरी थाना क्षेत्र का रहनेवाला है। वह चेन छिनतई, लूट और डकैती जैसे कई संगीन मामलों में जेल जा चुका है।

टेल्को में महिला से छीनी चेन

बताया जाता है कि टेल्को स्थित घड़ी पार्क के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला से चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और शहर के विभिन्न इलाकों में नाकेबंदी कर दी। आरोपियों के भागने की सूचना देते हुए अन्य थानों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया।

साकची की तरफ भाग रहे थे

बदमाश बारीडीह गोलचक्कर होते साकची की ओर भाग रहे थे। सूर्य मंदिर मोड़ के पास पहुंचे थे कि पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की। यह देख बाइक मोड़ सूर्य मंदिर की ओर भागने लगे। लेकिन, पीछा कर रही पुलिस टीम ने सूर्य मंदिर गेट के समीप उनकी बाइक को धक्का मार दिया, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। पुलिस के अनुसार गिरने के बाद भागने की कोशिश में एक बदमाश ने फायरिंग कर दी। फिर भी पुलिसकर्मियों ने दोनों को दबोच लिया।

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सिदगोड़ा डकैती में सामने आया था हरपाल का नाम

जून 2025 में सिदगोड़ा क्षेत्र में एक घर में डकैती की घटना में भी हरपाल का नाम सामने आया था। पुलिस को आशंका है कि बीते एक माह में शहर में हुई कई छिनतई की वारदातों में भी इसी गिरोह की संलिप्तता हो सकती है। फिलहाल, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों और पूरे गिरोह के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।

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रेकी कर रहा बदमाश का एक रिश्तदार हिरासत में

घटनास्थल के आसपास रेकी कर रहे एक अन्य आरोपी के परिजन को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इधर, सूचना मिलते ही सिदगोड़ा, टेल्को, सीतारामडेरा, साकची, बिष्टूपुर और बिरसानगर थाना प्रभारी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के लिए जैप-6 कार्यालय ले जाया गया।

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लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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