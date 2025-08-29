jharkhand minority minister hafizul hasan brought to delhi by air ambulance झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन एयर एंबुलेंस से भेज गए दिल्ली, अचानक बिगड़ी थी तबीयत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand minority minister hafizul hasan brought to delhi by air ambulance

झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन एयर एंबुलेंस से भेज गए दिल्ली, अचानक बिगड़ी थी तबीयत

गुरुवार को विधासनभा की कार्यवाही के दौरान झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की अचानक तबीतय खराब हो गई थी। इस दौरान उनको तुरंत पारस अस्पातल में भर्ती करवाया गया था। अब उन्हें दिल्ली इलाज के लिए लाया गया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 29 Aug 2025 01:51 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन एयर एंबुलेंस से भेज गए दिल्ली, अचानक बिगड़ी थी तबीयत

गुरुवार को विधासनभा की कार्यवाही के दौरान झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की अचानक तबीतय खराब हो गई थी। इस दौरान उनको तुरंत पारस अस्पातल में भर्ती करवाया गया था। यहां उनकी हालत स्थिर हो गई थी, लेकिन अब उन्हें दिल्ली लाया गया है। शुक्रवार को हफीजुल हसन को एयर एंबुलेंस के जरिए रांची से दिल्ली लाया गया है।

बता दें कि गुरुवार को विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब हुई थी। तबीयत खराब होने के बाद हसन को पारस अस्पताल पहुंचाया गया था। यहां उनका इलाज चल रहा था कि आज उन्हें दिल्ली के अस्पताल में ले जाने का फैसला किया गया। इससे पहले उनसे मिलने के लिए कई विधायक और मंत्री अस्पताल पहुंचे थे। इन मंत्रियों के साथ ही सीएम हेमंत सोरेन भी हफीजुल हसन से मिलने के लिए पारस अस्पताल पहुंचे थे। उनका हाल चाल जानने के बाद सीएम सोरेन विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने चले गए थे।

कौन हैं हफीजुल हसन

हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का पद दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें खेल एवं युवा विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले उनके पिता हाजी हुसैन अंसारी हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिता की मौत के बाद मधुपुर सीट से हफीजुल हसन को टिकट दिया गया था, जिसपर उन्होंने जीत दर्ज कर पिता की विरासत को बचाए रखा है।