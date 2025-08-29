झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन एयर एंबुलेंस से भेज गए दिल्ली, अचानक बिगड़ी थी तबीयत

गुरुवार को विधासनभा की कार्यवाही के दौरान झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की अचानक तबीतय खराब हो गई थी। इस दौरान उनको तुरंत पारस अस्पातल में भर्ती करवाया गया था। अब उन्हें दिल्ली इलाज के लिए लाया गया है।

गुरुवार को विधासनभा की कार्यवाही के दौरान झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की अचानक तबीतय खराब हो गई थी। इस दौरान उनको तुरंत पारस अस्पातल में भर्ती करवाया गया था। यहां उनकी हालत स्थिर हो गई थी, लेकिन अब उन्हें दिल्ली लाया गया है। शुक्रवार को हफीजुल हसन को एयर एंबुलेंस के जरिए रांची से दिल्ली लाया गया है।

बता दें कि गुरुवार को विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब हुई थी। तबीयत खराब होने के बाद हसन को पारस अस्पताल पहुंचाया गया था। यहां उनका इलाज चल रहा था कि आज उन्हें दिल्ली के अस्पताल में ले जाने का फैसला किया गया। इससे पहले उनसे मिलने के लिए कई विधायक और मंत्री अस्पताल पहुंचे थे। इन मंत्रियों के साथ ही सीएम हेमंत सोरेन भी हफीजुल हसन से मिलने के लिए पारस अस्पताल पहुंचे थे। उनका हाल चाल जानने के बाद सीएम सोरेन विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने चले गए थे।