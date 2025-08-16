पहला चुनाव हार गए थे, फिर JMM में आते ही चमक गया सितारा; मंत्री रामदास सोरेन की पूरी कहानी
रामदास सोरेन अपना पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगे। साल 2009 में जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद रामदास सोरेन को कैबिनेट में भी जगह मिल गए।
शुक्रवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। बीते दिनों बाथरूम में फिसलकर गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान वो दुनिया छोड़कर चले गए। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद लोगों की दिलचस्पी उनके बारे में जानने की बढ़ गई है। आइए हम आपको बताते हैं रामदास सोरेन के पूरे राजनीतिक सफर के बारे में।
पहली बार हार गए थे चुनाव
बात साल 2005 की है। रामदास सोरेन ने इन चुनावों में पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रखने का मन बनाया और झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्लान बनाया। इन चुनावों में किसी पार्टी से टिकट लेकर नहीं बल्कि रामदास सोरेन निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। जब चुनाव परिणाम आए तो रामदास सोरेन के पक्ष में नतीजा नहीं रहा और वो चुनाव हार गए। इसके बाद रामदास सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जॉइन कर ली।
JMM जॉइन करते ही बदली किस्मत
2009 के झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले रामदास सोरेन जेएमएम में शामिल हो गए। जेएमएम ने उन्हें टिकट दिया। इस बार उनकी किस्मत का सितारा चमका और वो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इन चुनावों में रामदास सोरेन ने कांग्रेस के तीन बार के विधायक प्रदीप कुमार बलमुचू को हराया था। इस दौरान वो 5 साल तक विधायक बने रहे। इसके बाद बारी आई साल 2014 के विधानसभा चुनावों की। इन चुनावों में जेएमएम ने एक बार फिर से उनपर भरोसा जताया, लेकिन सोरेन चुनाव हार गए। साल 2019 के चुनावों में एक बार फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे।
JMM में रामदास सोरेन ने भरी चंपाई सोरेन की खाली जगह
साल 2024 के झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले बहुत कुछ घटित हुआ। इस दौरान हेमंत सोरेन को जेल हुई और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी चंपाई सोरेन को दी गई। बाद में जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन गए, जो चंपाई सोरेन को नागवार गुजरा और वो पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ चले गए। इस दौरान कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर और जेएमएम के कद्दावर नेता के जान से जेएमएम में एक बहुत बड़ी जगह खाली हो गई। इस खाली जगह को भरने के लिए जेएमएम ने कोल्हान से ही एक और बड़े नेता को मंत्री बनाया, उनका नाम था रामदास सोरेन। इस तरह चंपाई के जाने से जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व में जो जगह खाली हुई थी, उसे रामदास सोरेन ने भर दिया, लेकिन वो जगह एक बार फिर से खाली हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस जगह को कौन भरता है।