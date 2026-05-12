Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शुभेंदु सरकार के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को किसने लिख दिया लेटर, सड़क पर उतरने की मांग

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद लिए गए एक फैसले के खिलाफ आवाज उठाने और सड़क पर उतरने की मांग की है।

शुभेंदु सरकार के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को किसने लिख दिया लेटर, सड़क पर उतरने की मांग

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरफान अंसारी ने पश्चिम बंगाल को लेकर राहुल गांधी को एक खुला खत लिखा है। अंसारी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद लिए गए एक फैसले के खिलाफ आवाज उठाने और सड़क पर उतरने की मांग की है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर और चिंताजनक फैसला बताते हुए कहा कि यह फैसला केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंता का विषय है।

इरफान अंसारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने के फैसले को लेकर राहुल गांधी के नाम खतल लिखा और अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, 'मैं आपका ध्यान पश्चिम बंगाल में लिए गए एक बेहद गंभीर और चिंताजनक फैसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) रहे अधिकारी को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। यह निर्णय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।'

ये भी पढ़ें:जितना बड़ा चोर…, बंगाल में मुख्य सचिव की नियुक्ति पर राहुल गांधी का तंज

अंसारी ने बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत

अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। जब चुनाव कराने वाले अधिकारी को उसी सत्ता द्वारा इतना बड़ा प्रशासनिक पद दिया जाता है, तो देश की जनता के मन में स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा होता है। इससे यह संदेश जाता है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को बाद में राजनीतिक पुरस्कार दिए जा सकते हैं। जामताड़ा से तीन बार के विधायक अंसारी ने लिखा, 'आज मेरी बेचैनी इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि भाजपा लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। पहले जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, फिर संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव और अब चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को बड़े पदों पर बैठाना- यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। भाजपा द्वारा बंगाल में लिया गया यह फैसला पूरी तरह आत्मघाती और लोकतंत्र विरोधी प्रतीत होता है।'

ये भी पढ़ें:राम के साथ वाम, बंगाल में ऐसे आई है भगवा क्रांति; ममता की विदाई की इनसाइड स्टोरी

राहुल गांधी से सड़क पर उतरने की अपील

अंसारी ने राहुल गांधी से इसके खिलाफ आवाज उठाने और सड़कों पर उतरने की अपील की। उन्होंने कहा, 'यह फैसला केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंता का विषय है। जनता यह सवाल पूछ रही है कि क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं या फिर संस्थाओं को सत्ता के प्रभाव में चलाया जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस गंभीर मामले को संज्ञान में लें और देशहित में आवाज उठाएं। यदि समय रहते ऐसे फैसलों का विरोध नहीं किया गया, तो लोकतंत्र और संविधान दोनों कमजोर होते चले जाएंगे। देश की जनता आज विपक्ष की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे विपक्ष को एकजुट कर सड़क पर उतरेंगे तथा भाजपा पर दबाव बनाएंगे कि वह इस फैसले को वापस ले।'

कौन हैं मनोज अग्रवाल

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल को राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का नेतृत्व किया था। एसआईआर के दौरान लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र अग्रवाल (60) अपने करियर में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के कई प्रमुख विभागों जैसे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, खाद्य, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं और वन विभाग में सेवा दी है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

ये भी पढ़ें:पश्चिम बंगाल : चुनाव परिणाम से शिकायत तो अर्जी दाखिल करे टीएमसी : सुप्रीम कोर्ट
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Jharkhand News West Bengal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।