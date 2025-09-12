jharkhand minister Irfan Ansari forgives the boy who threatened death पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दो, मौत की धमकी देने वाले लड़के को मंत्री इरफान अंसारी ने माफ किया, Jharkhand Hindi News - Hindustan
पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दो, मौत की धमकी देने वाले लड़के को मंत्री इरफान अंसारी ने माफ किया

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी जयंत कुमार सिंह को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। आरोपी को उत्तर प्रदेश के सारनाथ थाना क्षेत्र से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पिता की बातें सुनकर डॉ. अंसारी का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे माफ कर दिया। 

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, रांचीFri, 12 Sep 2025 09:55 PM
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी जयंत कुमार सिंह को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। आरोपी को उत्तर प्रदेश के सारनाथ थाना क्षेत्र से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल को भी बरामद कर लिया। आरोपी गाजीपुर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने औड़िहार के पास रोडवेज बस रोककर उसे दबोच लिया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने एमबीबीएस कर रखा है और मेडिकल की मास्टर डिग्री की तैयारी कर रहा है। मेघालय के शिलांग में भी उसका मकान है। जब आरोपी जयंत कुमार सिंह को आज बोकारो लाया गया तो उसके पिता भी मौजूद थे। पिता ने मंत्री को फोन कर रोते हुए कहा-माननीय मंत्री जी, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई… वह गलत संगत में पड़ गया था। अगर जेल चला जाएगा तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा।

आरोपी लड़के के पिता कीइन भावुक शब्दों को सुनकर डॉ. इरफान अंसारी का दिल पसीज गया। मंत्री ने कहा-भाई, पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दो। भाजपा-आरएसएस-बजरंग दल जैसी संगठनों से दूरी बनाकर रखो। अपने माता-पिता के दर्द को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हें माफ करता हूं।

जिस युवक ने एक दिन पहले उन्हें मौत की धमकी दी थी, उसी को डॉ. अंसारी ने माफ कर दिया। यह कदम केवल एक मंत्री का नहीं बल्कि एक पिता की तरह मार्गदर्शन करने वाले इंसान का उदाहरण है। उनके इस फैसले से आरोपी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया और उसका भविष्य बच गया। इसके कारण राज्य में चर्चा है कि डॉ. इरफान अंसारी का दिल सचमुच बड़ा है। उन्होंने इंसानियत को राजनीति से ऊपर रखा और नफरत को मोहब्बत में बदल दिया।