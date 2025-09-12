पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दो, मौत की धमकी देने वाले लड़के को मंत्री इरफान अंसारी ने माफ किया

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी जयंत कुमार सिंह को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। आरोपी को उत्तर प्रदेश के सारनाथ थाना क्षेत्र से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पिता की बातें सुनकर डॉ. अंसारी का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे माफ कर दिया।

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी जयंत कुमार सिंह को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। आरोपी को उत्तर प्रदेश के सारनाथ थाना क्षेत्र से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल को भी बरामद कर लिया। आरोपी गाजीपुर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने औड़िहार के पास रोडवेज बस रोककर उसे दबोच लिया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने एमबीबीएस कर रखा है और मेडिकल की मास्टर डिग्री की तैयारी कर रहा है। मेघालय के शिलांग में भी उसका मकान है। जब आरोपी जयंत कुमार सिंह को आज बोकारो लाया गया तो उसके पिता भी मौजूद थे। पिता ने मंत्री को फोन कर रोते हुए कहा-माननीय मंत्री जी, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई… वह गलत संगत में पड़ गया था। अगर जेल चला जाएगा तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा।

आरोपी लड़के के पिता कीइन भावुक शब्दों को सुनकर डॉ. इरफान अंसारी का दिल पसीज गया। मंत्री ने कहा-भाई, पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दो। भाजपा-आरएसएस-बजरंग दल जैसी संगठनों से दूरी बनाकर रखो। अपने माता-पिता के दर्द को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हें माफ करता हूं।