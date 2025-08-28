झारखंड के मंत्री हफिजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के एचईसी में स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत को लेकर मेडिकल टीम निगरानी में है और उपचार जारी है। मंत्री की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही राज्य के कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक अस्पताल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई लोग मंत्री की स्वास्थ्य की जानकारी लेने अस्पताल में हैं।