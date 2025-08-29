झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन मेदांता में भर्ती, एयर एंबुलेंस से रांची से गुरुग्राम लाए गए

झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन को रांची के पारस हॉस्पिटल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें रांची से एयर एंबुलेंस से गुरुग्राम लाया गया। गुरुवार को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और सांस लेने में परेशानी हो रही थी।

झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को शुक्रवार एयर एंबुलेंस के ज़रिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल भेजा गया। इससे पहले गुरुवार को विधानसभा सत्र के अंतिम दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सांस लेने में परेशानी होने पर उन्हें तत्काल रांची के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

पारस हॉस्पिटल के हेड डॉ. नीतीश के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री हसन को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उन्होंने बताया कि पारस अस्पताल में भी उनका इलाज ठीक से चल रहा था। चूंकि हफीजुल हसन की हार्ट बायपास सर्जरी कुछ महीने पहले जून में मेदांता में ही हुई थी, इसलिए परिवार ने आगे के इलाज के लिए उन्हें वहीं भेजना बेहतर समझा।

डाक्टर नीतीश के अनुसार, हफीजुल हसन को फेफड़ों में संक्रमण है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। गंभीर हालत में अस्पताल लाए जाने के बावजूद दवाओं के जरिए उनकी स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया था।