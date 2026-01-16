झारखंड: मजदूर का शव फंदे से लटका मिला, मुर्शिदाबाद में सड़कों पर उतरे लोग; परिवार को हत्या का शक

Hindustan Hindi News
Jan 16, 2026 06:07 pm IST
झारखंड के पलामू में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला है। मृतक का शव जिस कमरे से मिला है वह उसने किराए पर लिया हुआ था। वह पेशे से स्क्रैप डीलर था। विश्रामपुर के उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) आलोक कुमार तुती ने बताया कि मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सुजापुर निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन शेख के रूप में हुई है। गुरुवार सुबह कमरे में मृतक का शव लटका हुआ मिला था। वह पलामू जिले के विश्रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत किराए के मकान में रहता था।

विश्रामपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी ऋषिकेश कुमार के मुताबिक पड़ोसियों ने मृतक के घर का दरवाजा खुला हुआ पाया था। इसके बाद उन्होंने फंदे से लटका शव देखा और फिर मकान मालिक को इसबारे में सूचित किया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने गुरुवार को मृतक के शव को परिवार को सौंप दिया था। शुरुआती जांच में ये आत्महत्या का मामला लग रहा है लेकिन मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

मुर्शिदाबाद जिले विरोध प्रदर्शन

मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। गुस्साए स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक और नेशनल हाइवे-12 को घंटों तक ब्लॉक करके रखा। पुलिस के मुताबिक इससे हजारों यात्री फंस गए और ट्रैफिर बुरी तरह प्रभावित रहा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। गुस्साए लोगों ने एक ट्रैफिक बूथ में तोड़फोड़ की और एक पुलिस वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान हुई पत्थरबाजी में 12 लोग घायल हो गए।

परिवार को है हत्या का शक

परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अलाउद्दीन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया ताकि यह आत्महत्या जैसा लगे। आपको बता दें कि मृतक मोहम्मद अलाउद्दीन का परिवार मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा के सुजापुर कुमारपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहता है।

अभिषेक बनर्जी ने सीएम से की बात

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसपर बात की। सोरेन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

