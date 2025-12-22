Hindustan Hindi News
Jharkhand memu trains cancelled till 24 December third time this month know full reason here
24 दिसंबर तक रद्द रहेंगी झारखंड की ये ट्रेनें, महीने में तीसरी बार हुआ ऐसा, ये है वजह

संक्षेप:

Dec 22, 2025 11:02 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान
लाइन किनारे हाथियों की आवाजाही का हवाला देते हुए रेलवे ने तीसरी बार टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला और हटिया स्टेशनों से लोकल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के तहत टाटानगर से चक्रधरपुर, राउरकेला, बड़बिल और गुवा की मेमू ट्रेनें 22 से 24 दिसंबर तक अप-डाउन में रद्द रहेंगी।

इसके अलावा चक्रधरपुर-राउरकेला मेमू, हटिया-झारसुगुड़ा मेमू, बड़ाबम्बो -बरसुआं मेमू व राउरकेला-झारसुगुड़ा मेमू ट्रेनें भी 20 से 24 दिसंबर तक नहीं चलेंगी। आठ जोड़ी मेमू ट्रेनों के रद्द होने से टाटानगर सहित झारखंड के विभिन्न जिलों और ओडिशा के यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी 18-19 दिसंबर और 20-21 दिसंबर को मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द किया जा चुका है।

चक्रधरपुर मंडल के बंडामुंडा, राउरकेला और आसपास के इलाकों में करीब दो दर्जन हाथियों का झुंड रेल लाइन पार कर रहा है। ओडिशा वन विभाग से रिपोर्ट मिलने पर रेलवे ने ट्रेनों को रद्द किया है। एक माह पूर्व झारसुगुड़ा के पास कई हाथियों के लाइन पर बैठने से रात में कई घंटे लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ था। मालूम हो कि चक्रधरपुर मंडल में कोल्हान और ओडिशा क्षेत्र में लाइन किनारे दर्जनभर स्थान एलीफेंट जोन के रूप में चिह्नित हैं, जहां वन विभाग की सूचना के आधार पर ट्रेनों का संचालन होता है। किया जाता है। हालांकि, लाइन किनारे हाथियों की मौजूदगी के बावजूद मालगाड़ियां चल रही हैं, जबकि यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है।

लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर से राउरकेला होकर बिलासपुर व इतवारी जाने वाली ट्रेनों को भी रेलवे ने कई दिनों तक रद्द कर दिया है। टाटानगर-बिलासपुर एक्स. व टाटानगर-हटिया एक्स. 7 जनवरी तक रद्द रहेंगी। वहीं टाटानगर-इतवारी एक्स. और टाटानगर-राउरकेला मेमू ट्रेन को दिन बदलकर 20 जनवरी तक रद्द करने का आदेश है। उत्कल एक्सप्रेस कई दिनों से झारसुगुड़ा से संबलपुर और कटक होकर पुरी जा रही है, जबकि इस्पात को भी कई दिनों तक टाटा में रोके जाने का आदेश है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News
