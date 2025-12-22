24 दिसंबर तक रद्द रहेंगी झारखंड की ये ट्रेनें, महीने में तीसरी बार हुआ ऐसा, ये है वजह

संक्षेप: आठ जोड़ी मेमू ट्रेनों के रद्द होने से टाटानगर सहित झारखंड के विभिन्न जिलों और ओडिशा के यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी 18-19 दिसंबर और 20-21 दिसंबर को मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द किया जा चुका है।

लाइन किनारे हाथियों की आवाजाही का हवाला देते हुए रेलवे ने तीसरी बार टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला और हटिया स्टेशनों से लोकल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के तहत टाटानगर से चक्रधरपुर, राउरकेला, बड़बिल और गुवा की मेमू ट्रेनें 22 से 24 दिसंबर तक अप-डाउन में रद्द रहेंगी।

इसके अलावा चक्रधरपुर-राउरकेला मेमू, हटिया-झारसुगुड़ा मेमू, बड़ाबम्बो -बरसुआं मेमू व राउरकेला-झारसुगुड़ा मेमू ट्रेनें भी 20 से 24 दिसंबर तक नहीं चलेंगी। आठ जोड़ी मेमू ट्रेनों के रद्द होने से टाटानगर सहित झारखंड के विभिन्न जिलों और ओडिशा के यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी 18-19 दिसंबर और 20-21 दिसंबर को मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द किया जा चुका है।

चक्रधरपुर मंडल के बंडामुंडा, राउरकेला और आसपास के इलाकों में करीब दो दर्जन हाथियों का झुंड रेल लाइन पार कर रहा है। ओडिशा वन विभाग से रिपोर्ट मिलने पर रेलवे ने ट्रेनों को रद्द किया है। एक माह पूर्व झारसुगुड़ा के पास कई हाथियों के लाइन पर बैठने से रात में कई घंटे लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ था। मालूम हो कि चक्रधरपुर मंडल में कोल्हान और ओडिशा क्षेत्र में लाइन किनारे दर्जनभर स्थान एलीफेंट जोन के रूप में चिह्नित हैं, जहां वन विभाग की सूचना के आधार पर ट्रेनों का संचालन होता है। किया जाता है। हालांकि, लाइन किनारे हाथियों की मौजूदगी के बावजूद मालगाड़ियां चल रही हैं, जबकि यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है।